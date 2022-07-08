賀！重機「老鼠屎騎士」北宜逆向躲區間測速　將吊銷駕照

記者陳雕文、葉國吏／新北、 綜合報導

北宜公路7日出現2台重機競速，甚至疑似為了躲避「區間測速」不惜逆向違規，誇張行徑全被拍下。對此警方指出，針對違規駕駛將會開罰最高9萬罰鍰，並吊銷其駕照。另外，有交通大隊透露，其實這樣也沒辦法躲掉區間測速。

有車友於7月3日在山路目擊，後方2輛重機騎士超車後，行經特定路段，突然雙雙詭異地「逆向橫跨」緊靠對向馬路邊行駛，仔細一看，才發現原來是在躲區間測速照相機，事後他將行車紀錄器畫面公布，痛批是遇到「老鼠屎」，引發熱烈討論，短短36秒的影片，讓大批網友傻眼直呼「這種素質還想上國道啊？」「這種騎法真是前所未見的鳥！」

▲重機騎士19秒逆向狂飆想躲過區間測速。（圖／翻攝自YouTube／WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台）



影片中，2名重機騎士就這樣一路加速逆向，途中與2輛機車擦肩而過，騎了19秒才終於彎回到正向。目擊車友仔細一看，才發現原來該路段設有區間測速照相機，2騎士疑似為了閃避測速而逆向，畫面一曝光就引發網友紛紛痛罵，「逆向行駛跟區間測速超速那個罰比較重？」、「不要再害人啦！就是有這種屎人啊」、「你自己想死，也別害到對向車」。

對此，新店警方將處3萬元以上9萬元以下罰鍰，並吊銷其駕照；新北市交通大隊也解釋，這樣其實也躲不掉區間測速，因為鏡頭的角度非常廣，而且貿然衝到對向，除了吃上罰單犧牲駕照，還會危害自身以及其他用路人的安全，不可不慎。