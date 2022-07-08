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台北人搬到台南1個月　一差異讓他大讚！只怕「這件事」

▲▼好時價,台南,生活機能,台鐵台南車站,新營車站,熱點,交通,信仰。（圖／記者陳建宇攝）

▲一名男網友從台北搬到台南，對一切相當滿意。（圖／記者陳建宇攝）

記者崔子柔／綜合報導

台灣雖然不大，但每個城市也會呈現出不同風情。一名男子昨（7）日就分享，他從台北搬到台南約已經一個月，這段期間他就明顯感受到兩地的差異，而他非常喜歡台南，認為唯一的缺點就是「容易不小心吃太多」。

「這段期間總是遇到令我感到震驚的事」，原PO在DCARD發文指出，他在台南吃飯時，老闆總是「自動加料」，他昨天點了一份20元的豆芽菜，送上來竟是滿滿一大袋，「我看到料理過程整個傻眼，是用整個水杓在裝的」，老闆也和他說因為快收攤了，所以多給一點。

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▲▼ 。（圖／翻攝自DCARD）

▲原PO分享點菜情節。（圖／翻攝自DCARD）

原PO也說，台南的圓環特別多，他還沒適應「某些時刻紅燈可右轉」，不過會遇到很有人情味的阿嬤提醒他，「現在這樣就可以過馬路了」，他對於台南的道路還不熟悉，常常迷路，但很容易遇到熱心的人向他指路，讓他直呼「人與人之間距離比起台北更親近了」，認為唯一的缺點是容易不小心吃太多。

文章曝光後，不少網友紛紛留言表示，「看到豆芽菜超好笑，但好溫暖」、「我離開台南2年了…獨自去北部討生活，一切都好不習慣，我好想念台南，另外我瘦了10公斤」、「台南真的是一個很棒的地方，大學租屋時，樓下的阿嬤把我當成孫子照顧」、「離開台南一年， 工作一年，體重也是下降」。

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