禿頭有希望了！科學家找到關鍵生髮因子　實驗成功「長出新毛髮」

▲科學家找到關鍵生髮因子。（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

記者王佩翊、詹雅婷／綜合報導

禿頭還有救嗎？美國加州大學爾灣文分校研究人員最近確定了毛乳突細胞觸發毛髮生長的精確機制，發現名為「SCUBE3」信號分子能有效刺激頭髮生長，有望為雄性激素掉髮提供新的療法。依據科學家測試結果，若把微量的SCUBE3注射進移植人類頭皮毛囊的小鼠皮膚，可誘導處於休眠狀態的人類毛囊長出新頭髮。

科學新聞網站《sci-news》報導，位於毛囊基部的毛乳突細胞（dermal papilla cells），是專門製造誘發信號的成纖維細胞，對毛囊生長發育、週期調控、維持毛髮生長具備關鍵作用。儘管科學家早就知曉上述概念，但對觸發毛髮生長的因子並不瞭解。

研究作者、加州大學歐文分校教授普利庫斯（Maksim Plikus）透露，在毛囊生命週期的不同階段，同樣的毛乳突細胞可發送不同訊號，可讓毛囊處於休眠狀態或觸發新毛髮生長，「我們發現，毛乳突細胞自然產生的『SCUBE3』信號分子，是用來告訴鄰近毛幹細胞開始分裂」，可有效刺激頭髮生長。

研究團隊表示，SCUBE3是種先前未知的信號分子，可促進毛髮生長。研究人員把微量的SCUBE3注射進移植人類頭皮毛囊的小鼠皮膚中進行測試，發現可誘導休眠的人類毛囊及周圍的小鼠毛囊生長出新頭髮。

報導指出，在雄性激素掉髮者中，毛乳突細胞功能失調，大大減少正常狀態下的觸發因子。研究人員說明，這些實驗數據顯示，SCUBE3或其衍生分子可能是一種很有希望治療雄性激素掉髮的藥物。相關研究近日刊登於雜誌《發育細胞》（Developmental Cell）。