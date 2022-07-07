衛武營祭「心靈版珍奶」挺醫護！戶外活動、免費節目一次看

▲衛武營祭出「心靈版珍奶」給醫護，邀請醫護親子檔免費欣賞飛人集社劇團《天堂動物園：珍珠奶茶事件》。（圖／飛人集社劇團提供）

記者林育綾／綜合報導

網傳醫護人員經常忙到無法正常吃飯，只能用一杯珍珠奶茶裹腹，衛武營國家藝術文化中心為了感謝醫護在疫情期間守護大眾，祭出「心靈版珍奶」，特別邀請國軍高雄總醫院、義大醫院等近300位醫護親子檔，欣賞飛人集社劇團《天堂動物園：珍珠奶茶事件》；此外7/9起到7/24每逢週末，也有戶外大遊行、親子導覽、迷你足球、親子工作坊、親子電影院、彩繪派對與市集等活動。

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▲衛武營邀請醫護人員帶著孩子們，在暑假期間一起欣賞演出，共度家庭時光。（圖／飛人集社劇團提供）

衛武營邀請醫護人員帶著孩子們，在暑假期間一起欣賞演出，共度家庭時光，7/9（六）將於戲劇院演出《天堂動物園：珍珠奶茶事件》，是今年「花露露的童樂節」的主要演出節目之一，結合光影、即時影像、偶戲與音樂，搭配淺顯易懂的語言，引領孩子們理解當今全球正在發生的難民議題，是一齣探討族群融合的當代社會寓言。

▲結合光影、即時影像、偶戲與音樂，搭配淺顯易懂的語言，是一齣探討族群融合的當代社會寓言。（圖／飛人集社劇團提供）

衛武營「花露露的童樂節」一直以也都是暑假重頭戲，今年為了防疫，即日起5到11歲兒童只要出示施打疫苗小黃卡，即可享有購買2張以上童樂節售票節目「75折優惠」，還可以在衛武營黃昏市集童樂節限定場，享有指定攤位優惠，活動詳情可至衛武營官網查詢。

▼衛武營「花露露的童樂節」活動。（圖／衛武營提供）