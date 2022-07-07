討厭做什麼家事？　PTT一面倒點名「1魔王」：又油又臭

▲不少網友討厭洗碗。（示意圖／取自免費圖庫）

實習記者黃麗頻／綜合報導

「大家討厭做什麼家事呢？」日前有名網友分享跟一群朋友聊天時，發現很多人都討厭洗碗，自己則是討厭掃地，還提到家人十分討厭洗碗，甚至會把碗筷放到下一次要使用時再洗，不禁好奇，大家最討厭做什麼家事。此文一出引發熱議，不少人都點名最討厭「洗碗」。

原PO在PTT上發文，自己在跟朋友閒聊時，發現很多人很討厭洗碗，家裡的人還因為討厭洗碗，會把髒碗筷放個2至3天，等下次要使用時再洗，每次回老家看到都覺得很噁，也曾聽到有人不喜歡收衣服，不過自己不太能理解。另外，原PO提到，自己雖然不討厭洗碗，但很討厭掃地，有種永遠掃不乾淨的感覺。

[廣告]請繼續往下閱讀...

底下網友紛紛表示感同身受，「超討厭洗碗」、「流理台高度總是讓腰痠的要命」、「洗碗根本浪費人生」、「討厭洗碗，手皮會破得像起司」、「洗大量的碗，手會油到不知道自己在洗什麼」、「洗碗的海綿會讓我手很臭」、「不能住在沒有洗碗機的地方」、「討厭油膩感」。

除了洗碗榮登網友「最討厭」家事第一名，許多人認為「倒垃圾」也很討厭，「倒垃圾真的超討厭的」、「臭死又很噁心，然後還要追垃圾車」、「倒垃圾出去又會流汗」、「要等垃圾車真的煩」、「很重又要等垃圾車」、「最討厭的是收垃圾，住透天得一層一層收」。也有少部分的網友表示，「都可以做但不要逼我做」。