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社會 社會焦點 保障人權

獨／三重惡火奪3命！鄰居擺「極罕陣法」送火神　送煞路線曝光

▲▼三重火警。（圖／記者許凱彰攝）

▲新北市三重區大同南路一處透天厝，6月29日凌晨0時許發生嚴重火警，造成一家四口有3人不幸喪命。（圖／記者許凱彰攝）

記者戴上容／新北報導

惡火太恐怖了！新北市三重區大同南路一處透天厝，6月29日凌晨0時許發生嚴重火警，造成一家四口有3人不幸喪命。事隔一周多，在經歷過招魂、收驚等儀式後，街坊鄰居們仍心神不寧，就怕惡火又找上門，於是發起募資請法師「送火神煞」儀式，「送火神」儀式將於8日（五）下午舉行，由於該儀式在北部並不常見，加上儀式中忌諱光火，「手機、開燈和閃車子大燈都會讓火鬼亂竄」，屆時有經過的民眾要特別注意，避免惹禍上身。

這件3死悲劇火警，發生於三重大同南路172巷一處透天厝透天民宅，6月29日凌晨0時許，2樓不明原因突然起火，火勢驚人速度蔓延，睡在1樓的阿嬤率先逃出屋外，男童母親原本已順利逃生並嘗試滅火，但在噴完2支滅火器後，又衝回屋內救兒子，導致一家四口最後竟有3人（爺爺、孫子、男童母親）不幸喪命火場。

當天事發後，新北市副市長劉和然與消防局長黃德清、三重區長陳奇正及社會課長謝義彥等人，凌晨2點代表侯友宜市長趕赴台北馬偕醫院及三重醫院關懷家屬。

「這個火警太邪門了！」火警發生超過一週，附近鄰居仍有許多疑竇，鄰居指出，大家都看到是2樓「神明廳」那裡突然燒起來，第一時間鄰居都有拿滅火器幫忙滅火，卻仍無濟於事，其實距離事發地僅600公尺就有消防分隊，消防員也很快就來，不知火勢為何那麼大！大家嚇壞了，最後竟然燒死3人，其中媽媽逃出來，後來又進去被燒死，實在太悲傷了。

▲▼ 三重大火招魂。（圖／記者陳以昇攝）

▲ 三重3死火警家屬日前於現場招魂。（圖／記者陳以昇攝）

三重仁義里長林武雄說，里內老鄰居過去都是在附近市場做買賣的，大家都很有人情味，事發當下很多人和他自己都有幫忙滅火，但不幸的事仍發生了！送火神的儀式其實早在30多年前，在里內也不明火警（當時沒有死人）時，曾集資辦過「送火神」，沒想到事隔多年，火鬼又來了，發生3死的慘劇。

事發後，大家心裡都毛毛的，深怕惡火再上家門，就發起要趕煞請道士法師活動，里內有上百位鄰居捐款參加，每個人大多捐1、2000元，而請道士、法師後多的錢，將會全數給倖存的阿嬤，希望她未來好好活下去。由於30年前的道士已離世，這次將聘另一組專業道士，儀式當天預計會有6位道士。

▲▼ 仁義里長林武雄(左)與前來慰問的副區長林偉雄(右) 。（圖／記者戴上容翻攝）

▲仁義里長林武雄(左)與前來慰問的副區長林偉雄(右) 。（圖／記者戴上容翻攝）

新北市議員王威元也說，他從小在這長大，對於這次事件他感到很不捨，這裡的木造危老建築有60年歷史，管線、安全措施都有待補強，謝謝打火弟兄滅火，否則整排木造房子會有危險，其實他上任以來曾經有協助住家重建計畫，無奈當時因路幅關係造成獎勵容積率不夠，計畫不了了之，未來他會更注意危老建築的安全問題。

三重大同南路的「送火神」儀式將在7月8日（五）下午1時許開始，附近街訪鄰居將「類普渡」買乾糧祭拜，儀式預計總共6小時，於案發地點：三重區大同南路172巷事發透天厝舉行，出煞流程將於13:00團拜請神；14:00誦經；15:00普施；16:30敕符祭煞；17:00用晚餐；17:40準備送到環河南路淡水河河堤。值得一提的是，送火神儀式忌光火，里辦公室將會提醒關電燈、手機及車子大燈等，避免火鬼亂竄，在上述時段經過的民眾切記勿開光火，避免惹禍上身。

▲▼ 三重大火招魂。（圖／記者陳以昇攝）

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