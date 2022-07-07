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火災後路上法器響起！罕見習俗「送火神」解密　這禁忌千萬別碰

▲▼ 三重大火招魂。（圖／記者陳以昇攝）

▲▼ 三重大火日前招魂，但居民心情仍不平靜，將於7月8日舉行送火神儀式。（圖／記者陳以昇攝）

記者戴上容／新北報導

新北三重日前發生民宅大火3人不幸喪命，街坊鄰居心神不寧，在時隔30多年後，再度集資請法師舉行「送火神」儀式，御騰人本禮儀師翁耀堂提醒，儀式進行時禁用光火，像是手機、爐火以及抽菸都不能見，就怕火煞、火鬼會亂竄。

▲▼火燒。（示意圖／達志影像）

▲火燒。（示意圖／達志影像）

柯玠宏說，地方若不幸發生火災，特別是有死傷事故，民間希望將火神送離，免再發生回祿之災，因此有「送火神」的儀式。送火神的儀分為許多步驟，由小法或道士來押送，由發生回祿之災的角頭廟來協助處理。

儀式開始時，廟方通常準備火神牌、活鴨一隻、水壺等數個，並在火災的民宅設桌祭拜，類似普渡的概念，再由角頭王爺廟進行送火神儀式，另聘請小法於火災現場施法，由王爺押送火神出境。

廟方會先發送「水符」，貼在「送火神」所經過的門戶上，儀式行經時沿途會用水壺灑水，象徵「以水剋火」，送火神時所行經路口時，由友廟的黑令旗鎮守叉路，並燃放鞭炮驅煞。

御騰人本禮儀師翁耀堂提醒，廟方在行經的隊伍時，沿途不能有任何燈光或火光，包括車燈、路燈，甚至抽菸都不能見，就怕火煞、火鬼會亂竄，行經時的車輛要遶道或停車關燈，待押送火神的隊伍通過後再開燈，火神牌通常會送至郊外或是水源處，由小法或道士將火神牌焚毀，完成「送火神」的儀式。

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