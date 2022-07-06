北市女搭小黃「30萬鑽戒不見」急奔警所提告　1小時後回到手上

▲女子搭小黃遺失鑽戒，路人撿拾虛驚一場，但奢華鑽戒身價也隨之曝光。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

北市1名女子搭乘計程車時，卻不慎將鑽戒遺留在小黃車上，最後因找不到懷疑是後續客人撿走，所以跑到派出所報案，警方獲悉後展開追查，最後有民眾在八德路2段279號附近撿獲戒指，送往派出所讓女子指認，順利找回價值30.2萬的鑽戒。

警方調查，27歲的許姓女子，6月初某日下午5時許，搭乘游姓運將所開的小黃，下車後卻發現身上的價值30.2萬元Boucheron（寶詩龍）鑽戒不見了，聯繫游姓運將也表示沒有看到。

許女認為有可能遭後續載運的客人拿走，立刻跑到派出所提出告訴，警方介入偵辦。當天6時許，有民眾在北市中山區八德路2段279號附近拾獲鑽戒，拿到轄區派出所交由警方處理。

警方立刻通知許女到派出所確認鑽戒，經過確認許女陳訴外貌、品牌與鑽戒相符，順利將鑽戒交還給許女，並協助後續撤銷相關告訴。

許女遺失的Boucheron（寶詩龍）「Quatre」系列大有來頭，是1858年成立的珠寶世家，品牌精湛工藝、嶄新技術與獨特風格，是許多大咖藝人屬意的鑽戒款式，包括昆凌、林依晨也都是愛好者，主要因百搭的外型，相當適合穿搭，而這款鑽戒也要價不菲，網路定價就要30.2萬元。