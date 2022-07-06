做完PCR手上被盖章…網轟侮辱「豬檢疫同款」！無錫一街道終道歉

記者鄭思楠／綜合報導

大陸微博5日流傳一張「無錫一街道黃碼轉綠碼做完核酸要在手上蓋章，還要保持3天」的圖片，引發網友吐槽「豬檢疫同款」。疑似蓋章單位的江蘇省無錫市梁溪區揚名街道社區衛生服務中心工作人員一度否認傳言，不過該中心5日晚終於承認，並發文道歉。

據網友提供的圖片顯示，其手腕處被蓋有一個印章，其中文字隱約顯示「揚名街道社區衛生服務中心」。圖片配圖稱，「街道黃碼轉綠碼做完核酸要在手上蓋章，還要保持3天。」

網友看後怒噴，「這操作，人快成檢疫合格豬肉了」、「這是無錫幹出來的事？大跌眼鏡，揚名街道這次揚名了」、「哪裡有疫情、哪裡就有離譜的事」、「真就是給豬做檢疫」、「越來越搞笑了，防疫政策千奇百怪」、「真豬肉同款」、「不是簡單粗暴的問題，這就是一種扭曲的價值觀和權力欲望的病態」。

▲江蘇居民被手上蓋章。（圖／翻攝自澎湃新聞）

此前，據《新黃河》報導，疑似蓋章單位的江蘇省無錫市梁溪區揚名街道社區衛生服務中心，有工作人員表示，已留意到相關言論，但他們未實施相關措施，此事系謠言，「我們也在奇怪這個話從哪裡來的，我們工作人員不會這麼說的。」關於是否為該部門所持有印章，未得到對方證實。

5日晚，無錫市梁溪區揚名街道社區衛生服務中心改口發布致歉聲明，聲明稱，工作人員為避免人群聚集，在發放黃碼人員核酸檢測採樣證明過程中方法簡單粗暴，做法欠妥，給居民帶來困擾和不便。