出國被戳鼻噴1.4萬！他飆淚見「台日1規定」暈了：到底有什麼意義

▲林氏璧一家四口遊日本前自費1.4萬驗PCR取得陰性證明。（圖／林氏璧授權提供）

記者李佳蓉／綜合報導

前台大感染科醫師林氏璧近日將前往日本旅遊，他今（4）日在粉專透露自己第1次被戳鼻子，一家四口自費1.4萬驗PCR，不禁開始想在這到處是病毒的年代，為何還有上機72小時前要有PCR陰性的規定；不只日本，就連入境台灣也須出示48小時內PCR陰性證明，他不解「到底有什麼意義？」

在邁向與病毒共存的階段，各國逐步鬆綁邊境管制措施。即將前往日本旅遊的前台大感染科醫師林氏璧表示，疫情2年了自己第一次被戳鼻子「好酸，好想打噴嚏」，就醫驗PCR前後待了快1小時，與許多生病掛號的患者同處一個空間，「即使原本我沒有染疫，搞不好這樣去就不小心被傳染了。更別說從現在開始到機場，飛機上，一路上才是最容易染疫的時候。」

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林氏璧求問，「所以出發3天前驗的這個陰性PCR到底有什麼意義？（這句問的是還在堅持要三天內報告的國家，不是只有台灣。）」他說，大家都知道PCR非常敏感，幾個月前感染過也有機會陰陰陽陽，現在仍測得到，「你要擋這些人做什麼呢？為何不改用快篩，抓病毒量高的人即可？」

▲林氏璧不解「出發3天前驗的這個陰性PCR到底有什麼意義？」（示意圖／記者李毓康攝）

林氏璧再提問，為何不改為PCR唾液篩檢，還要分一個醫護人力做這件事？「機場回國不也用唾液了嗎？」許多國家也已取消上機前需PCR報告之規定，也有些國家有並行規定，例如72小時內PCR或是24小時內抗原陰性報告皆可。

林氏璧說，日本對有沒有打疫苗已經開放，下機也不用隔離，但還是維持需看72小時內的PCR陰性報告，「我個人真的覺得這就是做樣子而已，你這樣是擋不住病毒境外移入的。日本BA.4，BA.5根本都進社區了，真的沒什麼好擋的了。」

一人自費台幣3500元驗PCR卡在那裡，林氏璧一家四口要出國立即增加1.4萬成本，他說，「喔，回國台灣還規定要48小時內的喔。暈。」並好奇問，「何時才能恢復正常可以自由出國的生活？」

林氏璧補充，邊境管制一定會陸續調整，「我們不都從14＋7一路調到3＋4了嗎？之前因為境外Omicron來襲時太多報告陰性但來了卻確診的人，所以把72小時改為48小時。」接下來重點在於確認BA.4/BA.5在各國造成影響大小後，決定是否可繼續往下開。社區若已開始出現BA.4/BA.5且有一定數量後，例如日本現在，「反正也擋不住且本土也有了，我想邊境反而可以進一步往下開了。指揮中心會做決定的。」