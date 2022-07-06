鮮肉同事長太帥！妹子有男友「夢到跟他色色」急問：算精神出軌嗎

▲原PO擔心自己是不是精神出軌。示意圖，非當事人，亦與本文無關。（圖／記者李佳蓉攝）

記者曾筠淇／綜合報導

這樣算精神出軌嗎？一名女網友發文表示，公司最近來了一個又高又帥的男同事，雖然她已經有男友，但有時還是會偷瞄對方幾眼。欣賞帥哥或許事小，但她卻說自己已經夢到男同事4次，且夢境內容讓她覺得自己很糟糕，這該怎麼辦才好？貼文曝光後，也引發網友熱烈討論。

這名網友在Dcard上，以「我出軌了嗎」為題發文，提到公司最近來了一個很高又很帥的弟弟，除了個性好，而且還相當成熟，各方面都很有吸引力。雖然她和男同事都有另一半，但因為她平常就愛看帥哥，所以還是會時不時瞄個幾眼。

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原PO表示，日前兩人同時下班回家，結果從那天起，她已經夢到男同事4次了，而且有一次夢境竟是「性幻想畫面」。對此，她坦言自己真的很糟糕，但同時也很清楚自己是愛男友的，遇到這種情況該怎麼辦？這樣算精神出軌嗎？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「心動是本能，忠誠是選擇」、「我以前也會這樣啊！但我心裡面也是愛男友的！也不算精神出軌啊，因為你又不愛他」、「我也會幻想我跟女優做愛啊！我有精神出軌嗎？不要真的愛上對方、精神跟肉體都出軌就好」、「不要做出實際行動跟不要講出來，一切就都沒事」。

不過，也有些網友認為，「帽子也是有分淺綠或深綠，沒事的你只是類出軌」、「你哪來的自信覺得不是精神出軌」、「已經快要算心靈出軌了吧」、「精神出軌沒錯」。

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