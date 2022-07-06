醫師好辣名醫「不倫美女業務」愛家形象毀　跟拍影片藏貓膩

▲三總已婚名醫李沅達（圖）與藥廠女業務（左）開房間遭跟拍，身陷桃色風暴。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

三軍總醫院澎湖分院骨科主治醫師李沅達精通微創手術，長相斯文的他，也常應邀到《醫師好辣》等談話節目分享專業知識，不到40歲就在骨科領域受到矚目，事業有成的他去年更喜獲小女兒，變成幸福二寶爸，也成為眾人眼中的人生勝利組，沒想到最近卻因為與藥廠美女業務到汽車旅館開房間，捲入桃色風暴，甚至與徵信業者對簿公堂，成為刑案當事人。

本刊調查，上個月中旬，李沅達因為公務行程從澎湖飛抵台北，卻趁到總院的空檔，與一名謝姓藥廠美女業務開房間，事後還共返謝女香閨，不過，二人的行蹤全程被徵信社跟拍，李事後還為了150萬元的封口費問題，與徵信業者互槓，李自覺遭勒索，業者則咬定李賴帳，最後開房事件演變為恐嚇勒索羅生門，目前正由檢警偵辦中。

本刊透過管道，取得李沅達與謝女6月13日遭徵信社跟拍的數段影像，畫面顯示，謝女駕駛的白色賓士轎車，中午12點左右，從台北市大直的高檔汽車旅館「沐蘭」開出，接著一路駛向謝女內湖住處的停車場。高大斯文的李穿著藍色襯衫與西裝褲，先從副駕駛座下車，當時謝女還坐在車內看手機，李沒等她下車，就自顧自地往電梯間方向走去。

▲6月13日中午，藥廠女業務開賓士車載李沅達離開摩鐵、返回住處。

畫面中的謝女留著一頭波浪捲髮，身穿藍色露肩上衣與小短褲，露出一雙性感長腿，雖然年紀看起來比李沅達大，應該超過40歲，但身材保養得宜，體態就像20多歲的年輕女子。謝女下車後趕上李的腳步，二人並肩走進電梯。

直到下午3點多，李沅達與謝女才下樓，並由謝開車載李前往三軍總醫院內湖總院，抵達後，李獨自下車、走進院區，一派輕鬆地與人閒聊，對於遭跟監偷拍，他似乎渾然不察。但在下一段影像中，李的神情卻變得凝重，他站在醫院大廳與一名男子交談，二人面對面呈現對峙狀態，雙方對話刻意壓低音量，男子一邊與李說話，一邊講手機，李則不時苦惱搔頭，二人看起來相當嚴肅。



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