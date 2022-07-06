「醫師好辣」已婚名醫偷吃美女業務　摩鐵開房全直擊

▲6月13日中午，藥廠女業務開賓士車載李沅達離開摩鐵、返回住處。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

長相斯文、常上談話節目的三軍總醫院澎湖分院已婚骨科醫師李沅達，上個月與一名謝姓藥廠美女業務到台北某高檔汽車旅館開房間，結果被徵信業者全程跟拍，為避免東窗事發，李簽下承諾書，同意支付150萬元封口費，事後卻拒絕付款，還到警局報案，指控業者勒索、恐嚇取財；遭控業者不甘示弱，反咬李違約，還向三總檢舉李偷情、與藥廠勾結，讓這位型男名醫身陷桃色風暴。

本刊調查，上個月中旬，李沅達因公務行程從澎湖飛抵台北，趁著到三總內湖總院的空檔，與一名謝姓藥廠女業務開房間，事後還一起前往謝女的香閨。不過，二人的行蹤被徵信社全程跟拍，事後李為了150萬元的封口費與徵信業者互槓，李自覺遭勒索，業者則咬定李賴帳，最後開房事件演變為恐嚇勒索的羅生門，目前正由檢警偵辦中。

▲三總已婚名醫李沅達（圖）與藥廠女業務開房間遭跟拍，身陷桃色風暴。

知情人士告訴本刊，徵信業者做筆錄時頻頻喊冤，聲稱當天在內湖三總跟拍李沅達時不小心被他發現，不得已才坦承有拍到李與謝女開房的畫面，絕非故意威脅勒索，至於封口費及承諾書，都是李希望擺平此事主動提出。徵信業者還告訴李，此案的委託人其實是要跟拍謝女，李的出現並不在預料中。

▲謝姓藥廠女業務保養得宜，雖已超過40歲，但身材依舊纖瘦窈窕。

該人士還表示，李沅達報警惹惱了徵信業者，不僅向三總內湖總院檢舉李婚外情、與藥廠勾結，還派人遠赴澎湖分院投訴，為的就是出一口氣。據了解，李接受院內調查時否認偷情，強調與謝女到汽車旅館及謝家是為了談事情，更否認替藥廠護航，由於院方查無不法證據，因此並未懲處李。

▲長相斯文的李沅達常上電視節目分享醫學知識，在骨科領域小有名氣。

這起事件的真相究竟如何，有待檢警進一步釐清，但可以確定的是，當李與謝女進入台北高檔汽車旅館的那一刻，就已對遠在澎湖的妻小造成難以彌補的傷害，對李來說，如何取得妻子的諒解，才是當務之急。

本刊致電李沅達詢問他與徵信業者糾紛及和謝女上摩鐵二事，李沅達皆承認屬實，但不願多加說明，僅回答：「這些我都交給警方處理了，所以不便多說。」



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