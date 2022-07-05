新北「恩恩案」報告昨晚送達指揮中心　莊人祥公布3大需澄清點

▲指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

新北男童恩恩感染新冠肺炎死亡，新北市調查報告終於4日晚間送抵指揮中心。指揮官陳時中上午證實已收到，但仍有幾點需要澄清。對此，指揮中心發言人莊人祥表示，須澄清部分4/14家屬首次聯繫1922和新北市衛生局情形，以及當日新北市衛生局人員值班狀況，還有後續119派車須由衛生局確認等相關配套。目前專家已就現有報告審視中。

恩恩案發生後，恩恩爸苦尋音檔未果，中間更發生消防局演戲「還原爭議」、前消防員與新北市府互相提告、新北市府聲稱橫向聯繫音檔涉及隱私等爭議，恩恩爸直到6/21才在媒體聽到全部音檔。新北市長侯友宜6/29接受訪問時表示，接獲中央公文後就照規定辦理，會把報告寫完整交給中央。

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指揮中心發言人莊人祥日前也回應，恩恩爸當時是希望藉由指揮中心，請新北提供報告來做佐證，「但是不是真的可以回答問題，要等收到報告才知道。」

而衛生局昨晚表示，已提交報告，清楚說明就醫過程時序及處置情形，交由中央來審核。陳時中今上午出席國健署代謝症候群記者會活動也被問及此事，他也簡單回應，報告已經收到了，請專家審視中。