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疑2月大兒子被附身！　迷信媽浴室解剖：「開腸剖肚」才能驅魔

▲桃園市1名約10個月大男嬰22日晚間被媽媽送醫急救，醫護人員搶救後仍宣告不治，警方已報請檢方相驗釐清死因。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲男嬰母親疑似有智力障礙，深信開腸剖肚能夠驅趕兒子體內的惡鬼。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者王佩翊／編譯

南美洲國家厄瓜多一名25歲年輕媽媽6月底涉嫌在家持刀剖開2個月大兒子的肚子，並將腸子掏出來割斷，而男嬰的外婆聽到孫子的哭叫聲，衝進房後，嚇得連忙通報急救人員。雖然男嬰隨即被送往醫院搶救，但因傷勢嚴重最終仍不幸身亡。嫌犯被逮後聲稱，「兒子遭到惡魔附身，唯有這樣做才能趕走惡靈。」

根據《每日星報》報導，厄瓜多一名瘋狂的25歲母親認為自己出生僅2個月大的兒子「被惡魔附身」，深信只有切除兒子的腸子才能驅除惡魔，於是趁著家人不注意，持刀切開男嬰的腹部，並將肚子裡的腸子掏出來割斷。男嬰的外婆聽到哭喊聲後連忙衝進洗手間，卻看到女兒手上拿著一把刀，而孫子的肚子則是呈現被切開的狀態。

嫌犯的母親隨即抱起男嬰，並且打電話給急救中心。救難人員趕往現場後，立刻將2個月大的男嬰送往兒童醫院搶救，但男嬰最終仍回天乏術。涉嫌殺人的25歲女性則是當場被警方逮捕。

警方表示，該名女子被逮後曾透露，「只有這樣（把兒子的肚子剖開，切除腸子）才能把惡靈從孩子身上趕走。」而這個「驅魔方法」則是她從電視上獲得的靈感。

據悉，女子在現場也接受了醫護人員的治療。嫌犯的家人表示，女子有智力與聽力障礙。目前相關調查仍在進行中。

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關鍵字：

開腸剖肚

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