20位艋舺小小導覽員出師！　「手繪地圖」帶遊客逛萬華

▲20位艋舺小小導覽員與全體來賓合影。（圖／台北市政府文化局）

實習記者徐芷儀／綜合報導

為了傳承萬華街區文化風貌，龍山文創基地與艋舺龍山寺合作舉辦了《艋舺小小導覽員》培訓課程，20位國小學員透過四週的「沐育文化」專業課程了解萬華在地故事及歷史文化。3日是結業典禮，由台北市副市長蔡炳坤及龍山寺董事長黃書瑋親自頒發證書，希望這樣的計畫未來也可以推廣到其他無圍牆博物館區域，讓台北的文化留傳給下一代。

蔡炳坤在致詞時表示，台北是具有歷史文化的城市，為了讓大家能了解台北的文化，市民除了要自己了解城市的故事外，也要介紹給親朋好友及觀光客，讓大家認識「我們的城市」。

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▲小小導覽員走訪市場，了解在地人文風貌。（圖／台北市政府文化局）

蔡炳坤也說道，市府推動無圍牆博物館計畫，就是希望大家走入街區認識每塊土地的文化，萬華艋舺是台北市最早發展的區域，也是大家的起家厝，很高興這20位小朋友完成為期四週的培訓，成為小小導覽員，將台北的歷史文化繼續傳承下去，希望未來這樣的計畫可以推廣到其他無圍牆博物館區域，讓台北的文化能留傳給下一代。

《艋舺小小學員》的培訓課程讓學童能夠實際參訪文史場域的導覽路線，學員們在老師的介紹下，從艋舺龍山寺、剝皮寮歷史街區、東三水市場等萬華重要文史場域，深入認識各景點的文化特色與導覽重點。參訪過程中，老師也引導孩子尋找自己的私房景點，製作專屬的手繪導覽地圖，讓孩子們能實際動手規劃，創造別具個人風格的特色導覽。

▲小小導覽員介紹古蹟歷史故事（圖／台北市政府文化局）

文化局強調，《艋舺小小導覽員》課程期許能以孩童的視角與觀點，推廣艋舺獨特的文化與故事，結業典禮結束後也會初次面對人群，向觀眾展現課程訓練的結果。