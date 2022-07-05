　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

20位艋舺小小導覽員出師！　「手繪地圖」帶遊客逛萬華

▲▼20位艋舺小小導覽員與全體來賓合影 。（圖／翻攝自台北市政府）

▲20位艋舺小小導覽員與全體來賓合影。（圖／台北市政府文化局）

實習記者徐芷儀／綜合報導

為了傳承萬華街區文化風貌，龍山文創基地與艋舺龍山寺合作舉辦了《艋舺小小導覽員》培訓課程，20位國小學員透過四週的「沐育文化」專業課程了解萬華在地故事及歷史文化。3日是結業典禮，由台北市副市長蔡炳坤及龍山寺董事長黃書瑋親自頒發證書，希望這樣的計畫未來也可以推廣到其他無圍牆博物館區域，讓台北的文化留傳給下一代。

蔡炳坤在致詞時表示，台北是具有歷史文化的城市，為了讓大家能了解台北的文化，市民除了要自己了解城市的故事外，也要介紹給親朋好友及觀光客，讓大家認識「我們的城市」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼20位艋舺小小導覽員與全體來賓合影 。（圖／翻攝自台北市政府）

▲小小導覽員走訪市場，了解在地人文風貌。（圖／台北市政府文化局）

蔡炳坤也說道，市府推動無圍牆博物館計畫，就是希望大家走入街區認識每塊土地的文化，萬華艋舺是台北市最早發展的區域，也是大家的起家厝，很高興這20位小朋友完成為期四週的培訓，成為小小導覽員，將台北的歷史文化繼續傳承下去，希望未來這樣的計畫可以推廣到其他無圍牆博物館區域，讓台北的文化能留傳給下一代。

《艋舺小小學員》的培訓課程讓學童能夠實際參訪文史場域的導覽路線，學員們在老師的介紹下，從艋舺龍山寺、剝皮寮歷史街區、東三水市場等萬華重要文史場域，深入認識各景點的文化特色與導覽重點。參訪過程中，老師也引導孩子尋找自己的私房景點，製作專屬的手繪導覽地圖，讓孩子們能實際動手規劃，創造別具個人風格的特色導覽。

▲▼20位艋舺小小導覽員與全體來賓合影 。（圖／翻攝自台北市政府）

▲小小導覽員介紹古蹟歷史故事（圖／台北市政府文化局）

文化局強調，《艋舺小小導覽員》課程期許能以孩童的視角與觀點，推廣艋舺獨特的文化與故事，結業典禮結束後也會初次面對人群，向觀眾展現課程訓練的結果。

►台東熱氣球、天空之鏡爽玩4日才1999元！

ET快訊
快訊／恆春6歲童不治！臥室午睡遇火警　阿公急喊「快跑」來不及
新北衛生局突襲式約談害女員工輕生　監委批不符程序正義通過糾正
快訊／羅智強子弟兵明告發林智堅　北檢將發函竹科管理局
元元「因為媽一句話」突破尺度！布料少到只有遮點
快訊／下市前爆內線交易　董事等4人遭搜索約談
二手車買半小時壞了！車商4個字拒索賠　他慘上一課：水很深
北車補習班驚傳墜樓！　國立大學女學生身亡
暴雨道路變河「外送員夾腳拖2度沖走」　客戶不喝了拒收
快訊／雨彈升級！「16縣市豪大雨特報」大雷雨轟北北基1小時

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

送過最短距離！外送妹一進門「老闆直接掏錢」　真相神展開

12星座分手誰最狠？牡羊馬上忘記前任…這星座既絕情又多情

20位艋舺小小導覽員出師！　「手繪地圖」帶遊客逛萬華

全台缺血！音樂劇《獅子王》前進高雄做公益　7／6高雄鳳山捐血室捐血送門票

南投台21線午後暴雨恐爆「垃圾流」　環保局5點回應

朱俐靜「1歌曲」帶給許多人力量！　鄉民哭了：世界不公平

宜蘭+812無新增死亡　本週住宿型照護機構確診住民人數下降

台東+504！疫情威脅仍持續　縣府呼籲儘速接種疫苗

台南市確診+3163名　慢性病患者醫師評估後也可打疫苗

西雅圖也能買到「正港台灣農特產」　推廣週正式開跑

朱俐靜抗癌2年過世享年40歲！　家人悲痛聲明：昨天離開了我們

朱俐靜演唱會成回憶...　永遠記得那個愛唱歌的妳

羅時豐：別罵我啦！..主持金曲惹議　後台苦笑求饒「老年人很可憐」

9人7狗去澎湖全暈船！　「阿金」緊張到面壁

宜蘭妹學騎車「芭比Q了」　暴衝花圃網笑：後座真愛

騎士禮讓行人被後車撞　無奈舉手...路人上前關心

遇車想插進賣場排隊線　團結防守成功：送啦！

Lulu曝和黃宣是同↘胞～　讚他「地才型主持人」

男友神回避女友陷阱題XD　求生慾爆棚認真提問裝蒜

《非常律師禹英禑》朴恩斌超會演　自閉症律師開庭...甩開偏見！

送過最短距離！外送妹一進門「老闆直接掏錢」　真相神展開

12星座分手誰最狠？牡羊馬上忘記前任…這星座既絕情又多情

20位艋舺小小導覽員出師！　「手繪地圖」帶遊客逛萬華

全台缺血！音樂劇《獅子王》前進高雄做公益　7／6高雄鳳山捐血室捐血送門票

南投台21線午後暴雨恐爆「垃圾流」　環保局5點回應

朱俐靜「1歌曲」帶給許多人力量！　鄉民哭了：世界不公平

宜蘭+812無新增死亡　本週住宿型照護機構確診住民人數下降

台東+504！疫情威脅仍持續　縣府呼籲儘速接種疫苗

台南市確診+3163名　慢性病患者醫師評估後也可打疫苗

西雅圖也能買到「正港台灣農特產」　推廣週正式開跑

珍奶迎冠軍隊回家！福林國小少棒隊光榮返台　感謝國人支持

東區門戶企業「優先跳電」　黃珊珊嗆中央：不缺電會這樣？

一年來首見！大立光6月營收轉正　市場關注14日法說會最新展望

洗碗婦演很大「夫重病兒敗血症亡」　水餃店佛心闆娘遭騙40萬

「牛屍堆積」畫面瘋傳！堪薩斯州40度熱浪烘烤　2千頭牛活活熱死

「口譯哥」趙怡祥明啟動8天訪美行　「國際台北不能淪為口號」　

自閉律師為70歲奶奶辯護：我有異議！　《禹英禑》只播2集觀眾哭慘

生活艱困逢母喪無以為繼　枋寮善心警結合善心人士伸援手

時代力量陳建大明「盼重塑大安南」　為選舉改名原因曝

疑2月大兒子被附身！　迷信媽浴室解剖：「開腸剖肚」才能驅魔

拖板車輾斃騎士「頭部擠壓變形」　網曝光監視畫面：第3人違規害死

生活熱門新聞

抄襲案大翻轉！指導教授：余正煌用林智堅的資料

猴痘12倍速突變超詭譎　兒童首例讓專家緊張

女神剛分手！約他旅拍「忘情嘿咻」劇情驚呆

3縣市大雨！午後全台變天　有成颱訊號時間曝

先搶先贏！「悠遊國旅」專區上線

快訊／雨彈猛擊！中和左岸「淹成漂漂河」

醫打4劑確診　無症狀！曝「發現中獎」原因

朱俐靜病逝　醫曝乳癌6危險因子！2類女性該做檢查

Google熱搜「無碼男來台灣了」　畫面傻眼

國旅補助「旅宿名單」出爐　最高折1300元

快訊／今本土+35914！各縣市確診分佈曝

國旅補助開搶！6大QA秒懂怎麼申請　「這兩招」住房爽折1300

午後雷雨來了！氣象局發大雨特報

傳萌生退意不想選北市！陳時中回應了

更多熱門

相關新聞

愛莉莎莎第2間房曝光！內行驚曝她年收入

愛莉莎莎第2間房曝光！內行驚曝她年收入

網紅愛莉莎莎2019年在萬華買小套房，今年滿30歲的她，昨（1）日高調宣布又買下第2間了，原因是小套房不夠放物品，想要在台北買兩倍大的。由於室內尚未裝潢，她開箱到主臥室時，直言唯一缺點就是「浴室沒對外窗」，還自嘲浴室外觀很醜，影片曝光後，依舊讓網友好羨慕。

萬華男咆哮躺大馬路　3警員掛彩「她被咬一口」

萬華男咆哮躺大馬路　3警員掛彩「她被咬一口」

台北人不坐火車？網：21歲才搭過

台北人不坐火車？網：21歲才搭過

獨／少子化海嘯　國小生1年少2萬人

獨／少子化海嘯　國小生1年少2萬人

萬華槍擊藏鏡人曝　威震吳明達百萬交保

萬華槍擊藏鏡人曝　威震吳明達百萬交保

關鍵字：

艋舺萬華國小生導覽員

讀者迴響

熱門新聞

直擊Toyz與女友奈奈「路邊大方摸胸」

史上最貴iPhone！　iPhone 14全系列價格、規格爆料流出

女遺失Apple Watch　拾獲者竟來電：幫解鎖

朱俐靜早逝「這4女星也都罹乳癌走了」！

「朱俐靜表姊」唐綺陽哽咽發聲！

抄襲案大翻轉！指導教授：余正煌用林智堅的資料

猴痘12倍速突變超詭譎　兒童首例讓專家緊張

Lulu剛下工　聞朱俐靜噩耗崩潰！

朱俐靜驚傳癌逝！　享年40歲

朱俐靜癌逝！全台每天31人診斷罹乳癌　醫提醒「出現3徵兆」別拖了

黃金蟒纏繞轎車　在高速公路狂飆

女神剛分手！約他旅拍「忘情嘿咻」劇情驚呆

林智堅論文涉抄襲　本人回應了

20歲女租屋內輕生亡　房東怒告求償千萬敗訴

福原愛「1句話打臉江宏傑」來台看兒女！回應被罵爆

更多

最夯影音

更多
朱俐靜抗癌2年過世享年40歲！　家人悲痛聲明：昨天離開了我們

朱俐靜抗癌2年過世享年40歲！　家人悲痛聲明：昨天離開了我們
朱俐靜演唱會成回憶...　永遠記得那個愛唱歌的妳

朱俐靜演唱會成回憶...　永遠記得那個愛唱歌的妳

羅時豐：別罵我啦！..主持金曲惹議　後台苦笑求饒「老年人很可憐」

羅時豐：別罵我啦！..主持金曲惹議　後台苦笑求饒「老年人很可憐」

9人7狗去澎湖全暈船！　「阿金」緊張到面壁

9人7狗去澎湖全暈船！　「阿金」緊張到面壁

宜蘭妹學騎車「芭比Q了」　暴衝花圃網笑：後座真愛

宜蘭妹學騎車「芭比Q了」　暴衝花圃網笑：後座真愛

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物展】全館滿1599折百

【寵物展】全館滿1599折百

7/8-7/11毛毛商城全館滿1599現折100元。活動期間新會員註冊送100元折價券，馬上去!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面