成功嶺38%確診率　他2原因嚇傻：全台恐60%以上染疫

記者陳俊宏／綜合報導

在成功嶺受訓的替代役第234梯次基礎訓練班，累計確診人數達到335人，約占總人數38％。對此，精神科醫師潘建志表示，這比例嚇到他，「可能全體國民超過60%以上都在這波感染過了，很多人無症狀自已根本不知道。」

潘建志在臉書說，在成功嶺受訓的863名替代役男，6月21日入營前都做過三次快篩陰性，但到了7月3日，竟然合計有335人確診，結訓典禮只好取消。

潘建志指出，38%確診的比例有嚇到他，兩個原因，第一個原因是才13天；第二個原因是役男的年齡層，18-29歲接種疫苗比率超高，第一劑超過100%，第三劑超過80%，都是最近才打的。

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▼一名成功嶺役男恐懼說，100多人擠一起洗澡，晚上整個寢室都在咳，怎可能不染疫？（圖／記者游瓊華翻攝）



潘建志認為，何況兩個月來，有相當比率的疫男確診過，打三劑加確診的混合免疫，等於開外掛無敵星星神功護體，給年輕力壯的小鮮肉注入雞毛鴨血，結果短短13天從0%到38%染疫，這種速度和感染力，要讓人昏倒了。

潘建志表示，2020年初的鑽石公主號群聚感染，關在一起約一個月，最後19%確診（712／3711），但當時完全沒有疫苗啊，「我一直在估算，台灣這艘大船4月份以來整體真正的感染率，只看官方確診數字，差不多會到18%，當然一定低估，但會低估多少呢？」

潘建志提到，以1-5月超額死亡人數來推算是3倍，也就是實際上有54%確診；但成功嶺替代役兩周38%確診，讓他改變想法，可能全體國民超過60%以上都在這波感染過了，很多人無症狀自已根本不知道。

▼成功嶺營區。（圖／翻攝Google Maps）



潘建志說，希望一個月後，能有以全國民眾亂數抽樣，涵蓋各年齡層5000人以上的血清學大調查，來了解正確的感染比率，對以後的防疫非常重要；單單6月，確診死亡官方數字就有3395人，他推測戶口統計中的死亡人數，6月可能有近1萬人超額死亡，「我寫文章時查了一下數字還沒上架，真正答案這幾天就會統計出來。」

潘建志指出，想要理解大流行的狀況，甚至預測未來趨勢，減少經濟和人命的損失，光和這些統計數字死嗑就夠燒腦，追尋真相都不容易了，哪有力氣去管選舉什麼的政治立場啊。

指揮中心統計，目前國內累計389萬3643例確診，分別為1萬4995例境外移入、387萬8594例本土病例，確診率約16%。