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土城深夜爆全武行　21歲男遭「5惡煞持槍圍毆」滿身傷

▲▼土城深夜爆發談判衝突，一人遭毆傷，現場遺留一把手槍。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲警方將槍枝帶回。（圖／記者游宗樺翻攝）

記者游宗樺／新北報導

新北市土城區4日晚間11時許，延吉街111巷底發生持槍鬥毆事件，21歲的陳姓男子與人相約談判，卻遭對方找來的5名惡煞圍毆到遍體鱗傷，混亂間甚至有人囂張拿出手槍示威。警方獲報到場，發現動手的惡煞都已一哄而散，留下陳男跟同行的1名友人，地面還留下1把手槍。警方已循線將在逃的5名犯嫌帶回，全案將依妨害秩序、槍砲及傷害罪偵辦。

▲▼土城深夜爆發談判衝突，一人遭毆傷，現場遺留一把手槍。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲▼土城深夜爆發談判衝突，一人遭毆傷，現場遺留一把手槍。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲▼土城深夜爆發談判衝突，一人遭毆傷，現場遺留一把手槍。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲土城深夜爆發談判衝突，一人遭毆傷，現場遺留眼鏡碎片及一把手槍。（圖／記者游宗樺翻攝）

據了解，陳男日前與彭男（18歲）在臉書上互嗆，雙方相約至延吉街111巷談判。陳男與林姓友人赴約（21歲），遇到彭男找來的吳姓男子（19歲）與林姓、賴姓、王姓及徐姓少年共5人，雙方一言不合爆發衝突，陳男遭多人圍毆，期間甚至有人持槍叫囂，行為乖張驚動附近民眾報警。

警方獲報，路邊有多名惡煞打群架，甚至還有人持槍，對著被害人拳打腳踢，轄區警方派員到場，發現現場只剩全身多處擦挫傷的陳男與同行的林男，經過現場查找，在地面找到一把手槍，與一副被打破的眼鏡碎片，警方已將手槍扣回，並調閱監視器將5名犯嫌循線帶回，以釐清槍枝來源，全案將依妨害秩序、槍砲彈藥刀械管制條例及傷害罪偵辦。

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