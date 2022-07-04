林北不幹退休了！警最後上班日簽退照瘋傳　善化分局回應了

▲台南市警善化分局陳姓員警於最後上班日，在派出所出入登記簿上，寫下「林北不幹退休了」等語，並以手機拍下內容轉傳告知要退休，照片卻遭人轉發引起網友熱議。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導



台南市警善化分局陳姓員警，從警年資近30年，6月30日退休，他於最後上班日在派出所出入登記簿上，寫下「林北不幹退休了」等語，並以手機拍下內容轉傳警校同學告知要退休，照片卻遭人轉發引起網友熱議，陳員雖臉書道歉，惟已造成善化分局形象受損。

陳員在6月30日上班最後1天，在派出所出入登記簿上，寫下「林北不幹退休了」等語，並以手機拍下內容轉傳警校同學告知要退休，並自我解嘲抒發退休心情，惟照片被轉傳，陳員得知上情，連夜在其個人臉書上對該內容公開道歉，但已影響到警察團體形象。

善化分局指出，警察單位之員警出入登記簿為內部管考之措施，雖無對外之效力，惟係員警之執勤、退勤等記載，供警察機關管理員警備勤、退勤，藉以考核員警勤惰之依據，陳姓員警屆退在即，利用機關公文書，填寫不當內容，並拍照予同學遭轉傳外流，所拍攝之文書照片有標明機關名稱之文字，顯已影響機關聲譽，對警察團體形象有所斲傷，善化分局對陳員失檢行為，列為另予考績重要參考依據，另嚴正聲明，爾後將加強教育所屬員警謹言慎行，類此行為，將依據警察人員獎懲標準第6條「言行失檢，影響警譽」之規定議處。