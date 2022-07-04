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洪文棟家族遺產糾紛！姪兒繳完1.5億提告　楊麗花等6人判賠4476萬

▲▼楊麗花《楊麗花的忠孝節義》新書發表會。（圖／記者張一中攝）

▲歌仔戲國寶演員楊麗花。（圖／記者張一中攝）

記者黃哲民／台北報導

歌仔戲國寶演員楊麗花2018年遭逢喪夫之痛，2年後又被法院判決丈夫生前1名私生子認祖歸宗確定，不料事情還沒完，丈夫生前和小姑沒處理好婆婆過世留下的股票遺產，連稅帶罰累積逾1.5億元，丈夫的姪子繳清後，提告要求另2房均攤，台北地院日前判每1房應付4476萬餘元，楊麗花和丈夫的5名子女須連帶賠償這筆鉅款，可上訴。

前年（2020年）終於勝訴確認是洪文棟親骨肉的私生子徐國璋（已改姓為洪國璋），在本案審理期間經法官依職權裁定以洪文棟繼承人身分承受訴訟，在一審判決後，他也須跟楊麗花及4名手足連帶負擔這筆鉅款，不過法官判決有講清楚，楊麗花6人僅須在繼承洪文棟遺產範圍內支付這筆錢，不必因此負債。▲自稱是洪文棟私生子的徐國璋（左），向法院提出確認親子關係的訴訟，希望能認祖歸宗。（圖／記者張曼蘋攝）

▲洪文棟私生子徐國璋（左）提告確認親子關係勝訴確定，認祖歸宗隨即挨告共同負擔洪文棟留下的債務。（圖／資料照）

本名「林麗花」的楊麗花是台灣歌仔戲國寶級演員，擅演小生、粉絲眾多，1983年，39歲的楊麗花嫁給交往8年的骨科名醫洪文棟，在台北圓山飯店舉半世紀婚禮，2人婚後並沒生育子女，洪文棟與前妻育有3女1子。

洪文棟的父親洪萬傳是新光集團創始股東之一，洪文棟生前也在新光集團的新勝公司擔任董事長，還當選過2任立法委員，本案源於洪文棟的母親洪彭瑞蘭1992年9月過世，，留下新勝公司股票20萬股、新光實業股票68萬5000股，國稅局核定遺產價額為1億3430萬3450元。

洪彭瑞蘭生了2子1女，分別為洪文棟與哥哥洪文樑、妹妹洪玉崑，3兄妹沒積極處理母親的股票遺產，至2002年，這批股票的遺產稅及罰鍰共累積達1億5854萬餘元。

長子洪文樑在1998年過世，他的兒子洪士鈞取得手足與母親授權，2002年8月和二伯與姑姑簽遺產分割協議書，約定由他繳清阿嬤的遺產稅與罰鍰，這些股票就全歸他所有，但事後變卦，洪士鈞認為二伯跟姑姑不認帳，2018年提告要求二伯跟姑姑把阿嬤的股票過戶給他，不然就該均攤遺產稅跟罰鍰。

洪文棟同年（2018年）過世，楊麗花和丈夫與前妻所生4名子女承受訴訟，與小姑反駁姪子的主張，宣稱洪文棟生前有繳遺產稅1100多萬元，洪玉崑也自稱繳了2800多萬元遺產稅，且沒白紙黑字約定姪子代繳就全拿股票。

法官查明洪士鈞與洪文棟、洪玉崑當初的協議，是讓洪士鈞拿阿嬤留下的股票去抵繳父親洪文樑的遺產稅，後因國稅局僅准許洪士鈞用父親可繼承的1/3股票抵繳，依約仍由洪文棟、洪玉崑各保有其餘的1/3股票，而非洪士鈞所稱由他代繳稅費就全拿股票的內容。

法官駁回洪士鈞請求另2房過戶股票的主張，但查明洪士鈞確實幫另2房付清遺產稅1.3億餘元，罰鍰則已由3房均攤完畢，因此判決另2房應各付4476萬餘元給洪士鈞，可上訴。

楊麗花雖企圖抗辯丈夫生前被大嫂欠債8000多萬元，應可抵銷本案金額，但被法官駁回，認為債權發生原因不同、不能混為一談，但法官認定不應追溯自2003年1月計算利息，駁回洪士鈞這部分請求。

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