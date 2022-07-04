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四期教育成佛有你／獨自帶嬰工作養家　佛法扭轉憂鬱媽

文／許淑玟


▲▼四期教育成佛有你。（圖／記者賴賴攝）

2022四期教育「四聖諦」全球徵文佳作獎作欣賞　許淑玟：我與四聖諦
 

回想自己剛步入家庭的那一年，因為先生的工作陷入低潮，為了維持生活我便帶著剛滿月的孩子重回職場。炎熱的夏天為了節省車油錢，我背著孩子獨自從五股搭公車轉捷運到台北上班，下班也是如此舟車勞頓。忙孩子、忙家事、忙工作，讓我看著閒賦在家的先生，越看越礙眼，心中的不滿一點一點地累積，真的覺得自己活得好苦好苦，彷彿世界上最不幸的人就是我。

幸運的我遇見了佛法，從台北講堂的四期教育開始，雖然還不清楚法師在說什麼，但感覺心裡是平靜的。接著因緣際會遇見了龍樹，在法師跟同學的引導下才真的明白佛陀希望我們學會的是什麼。因為深入且扎實的學習課程，我找到了讓自己覺得苦的因，原來是因為我太執著於自我的感受，我以為只有自己在努力，覺得不平衡。同時被貪愛享受控制著自己卻不自知。這心理的貪愛就是集諦，就是苦升起的原因。

這負面的情緒跟想法，讓我的家差點就要破碎了，但我真的不想要是這樣的結果，希望自己可以離苦，所以我照著課堂裡的學習把正語運用在跟先生的相處上，不再惡言相向、不在貶低他，練習用讚美的、鼓勵的語言跟先生溝通互動。對自己則應用正念，告訴自己看別人的優點，感恩生活裡的挫折或困難，因為跨過了解決了自己將會更成長。原來這就是佛陀說的道諦是滅苦的方法，離苦的方法。

透過不斷不斷的練習，漸漸地家裡氣氛改變，先生也重新回到職場，自己心裡的苦也一點一點地消失，學會了同理別人，感覺遇見的人、事、物都越來越好，那消失已久的自信似乎回來了，跟過往不同的是沒有驕傲。原來這就是佛陀要引導我們的滅諦，滅是苦熄滅的果，因為心裡的貪愛斷除了就沒有苦而得到愉悅。

>> 觀看 2022靈鷲山四期教育課程總覽

>> 認識更多靈鷲山成佛藍圖 四期教育

▲▼四期教育成佛有你。（圖／記者賴賴攝）

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