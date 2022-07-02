台中屁孩揍阿北被逆轉躺平！　5星灌爆養生館：師傅拳拳到位

記者葉國吏／綜合報導

台中西屯區一棟大樓，昨天發生一位阿北搭電梯不慎夾到喝醉酒的少年仔，結果少年仔叫囂後反被阿北的朋友反擊打趴在地。影片在網路上流傳，而該地點的養生會館意外被網友用五星留言洗版，大讚該處是個優良的托兒場所、專治腦殼壞的8＋9。

▲▼1名男子酒後不甘被電梯門夾頸，不但辱罵電梯內的老翁還推打，男子後來被老翁朋友打趴在地。（圖／記者爆料網提供，下同）

洪男凌晨2點多搭電梯下樓時，電梯停在5樓，胡男和17歲劉男、18歲林女等3人要進門時，胡男被門夾到，心生不爽，開始找洪男理論，盡管洪男不斷求饒和解釋，胡男仍是把洪男逼到角落，後來到了1樓，胡男等人離去，但洪男不敢出去，再度按上電梯上樓，企圖躲避胡男。

不料，洪男搭電梯上樓又下樓，一出1樓馬上就被胡男包圍，胡男再度推打洪男，洪男邊退後邊求饒，旁人見狀出面調解，反被胡男毆打，雙方正準備動手時，電梯門一開，衝出來一群人，就往胡男和劉男一陣猛打，原來是洪男的朋友47歲的盧男、42歲陳男獲報，下樓救援，胡男不敵眾人，被打趴在地，胡男頭部、嘴角有擦挫傷，全身躺平。

這一切過程都被監視器拍下，影片也在網路上瘋傳。由於影片中的少年仔態度太過囂張，所以許多網友看到最後的結局紛紛都說很療癒。甚至還有人到該大樓背景招牌的養生會館用五星評論洗版「優良的育幼托兒所，專治頭殼有問題的8+9」、「保護長輩的好地方」、「手藝好，師傅拳拳到位。」

▲台中屁孩揍老翁最後反被打到躺平，網友湧入後面招牌的養生館5星洗版。（圖／翻攝Google）