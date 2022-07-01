▲婦人噁心脹氣一查罹癌「胃被切除2/3」，醫聽飲食習慣頻搖頭。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／台中報導

台中一名88歲婦人去年感覺胃部痠痛且持續脹氣，伴隨噁心、嘔吐症狀，檢查結果罹患胃癌，老婦人堅持開刀切除「壞東西」，經慈濟醫院微創手術「切除三分之二的胃」。但院方透露，婦人愛吃醬菜，自己家裡有醃一大缸自製醃菜，幾乎餐餐都搭配醬菜，讓人聽了直搖頭，分析婦人罹患胃癌原因跟飲食習慣有關。

台中慈濟醫院一般外科主任余政展表示，婦人體能狀況不錯，平日還能下田工作，長年務農偏愛好下飯的醃漬食品，家裡有大醃缸自製醃菜，長年搭配煮粥、炒高麗菜等各種料理，近十年歲數漸長口味愈來愈重。

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▲台中慈濟醫院一般外科主任余政展表示，胃癌病人主要致病原因之一就是愛吃醃菜、醬菜及泡菜，或是香腸。（圖／記者游瓊華翻攝）

余政展指出，胃癌病人主要致病原因之一就是愛吃醃菜、醬菜及泡菜，或是香腸、臘肉這些高鹽處理過的食物，食物高鹽製作過程如果再加上防腐劑，都是癌症風險。建議婦人調整飲食習慣，以新鮮食品為主、鹽少一點。

雖然婦人的胃部被切除2/3，但余政展指出，透過微創腹腔鏡手術，婦人身上幾個傷口癒合後幾乎看不到，最大三公分，對高齡長輩來說，微創手術傷口小比較不痛，術後三天可下床，降低肺炎等併發症風險，積極治療能更快恢復正常生活。