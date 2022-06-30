響應科普教育　「嘉義in89豪華影城」上映《最後的冰川》

▲ 「嘉義in89豪華影城」放映科普教育電影《最後的冰川》 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

2022年IMAX科普教育電影最新力作《THE LAST GLACIERS：最後的冰川》，29日晚間在「嘉義in89豪華影城」舉行全臺首映會，邀請各級學校校長、家長會代表們一同於嘉義in89影城觀賞電影，勇媽市長黃敏惠特地出席，展現對全台唯一以IMAX影廳放映科普教育電影的支持。

《THE LAST GLACIERS：最後的冰川》紀錄導演冒著生命危險，從南極洲到喜馬拉雅山，從阿爾卑斯山和安地斯山脈，以全新視角觀察迅速消失的冰川的過程，藉以呼籲世界公民保護這些僅剩的天然水源，全片以IMAX技術播出，帶給觀眾親臨現場般的沉浸式感官享受。黃敏惠市長表示「我們在最好的影視科技環境下觀影，在身歷其境的同時，反思著這些美好的環境是否再也換不回來」。更期盼透過影片中呈現的自然界的脆弱與人類破壞環境造成的影響，引起學校領導者、家長們共鳴，並將該影片中傳遞的環境教育知識帶回學校、家庭中，讓孩子重視環境的意識紮根。



in89豪華影城蔡政宏執行長除了感謝嘉義市政府以及所有單位的全力支持以外，也表示IMAX不只是電影娛樂的巔峰標準，更是藉助電影大銀幕傳遞知識的鼻祖，希望透過電影影響家長與孩子，讓環境教育能從小扎根，更落實在日常生活。

教育處處長林立生說到，全臺灣最新最棒的IMAX在嘉義，唯一把IMAX拿來放映科普教育電影也在嘉義，很感謝嘉義in89對科普教育投入的心力與貢獻，讓民眾透過鏡頭看見平時難以到達的世界一隅，期望在IMAX科普教育電影的普及化下，以寓教於樂的方式，更多學生們能學習到多元的知識與體驗「身歷其境」的沉浸式感官享受。

也特別感謝在地企業「愛之味」的熱情加碼，為所有觀賞科普電影的民眾搭配一款神級飲品：「黑巧燕麥」，總經理代表特別說到，愛之味也會持續深耕嘉義在地居民、推廣科普教育，讓大家都能享受與世界同步的健康與娛樂。

「嘉義in89豪華影城」自即日起，在每個國定假日與週休例假日，將於IMAX影廳的早場時間安排科普教育電影場次，並不定期於假日下午時段加場，觀眾可至影城現場或上in89 IMAX官網（https://reurl.cc/OA8zvR）查看場次訊息進行預購。也特別回饋嘉義市民及學生優惠票價：全票2D 130/3D 160元、優待票2D 90/3D 120元（出示in89會員卡、軍公教證件或學生證）、愛心票2D 65/3D 80元（愛心/敬老/2~6歲孩童），讓在地市民可以輕鬆享受IMAX所帶來的視覺與聽覺的震撼效果，適合闔家親子共享，是對孩童啟蒙的絕佳體驗。