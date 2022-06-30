疫情緩降！華航7／1恢復商務艙獨享菜單服務　主打隱藏版主菜曝

▲華航7/1恢復商務艙獨享菜單服務，首波中西式兩款主打隱藏版主菜。（圖／華航提供）

記者李姿慧／台北報導

疫情緩降，華航今(6/30)宣布，明天7/1起將恢復豪華商務艙以及商務艙獨享菜單服務，旅客搭機前1天到21天可先登入官網或APP預選，首波中西式兩款主打隱藏版主菜也曝光，將以蔬食為主。

華航表示，因應後疫情服務新趨勢，7/1起推出網路獨享菜單，所有台灣出發的豪華商務艙、商務艙旅客可上網預選限定餐點，以美味蔬食中西式饗宴為概念，提供創新的飲食體驗，為旅客健康把關，也逐步實踐「零剩食」的永續精神，為友善地球環境盡一份心力。

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華航7/1恢復商務艙旅客獨享菜單服務，旅客須於班機起飛前21天至24小時登入官網或手機APP的行程管理服務進行預選，就能預訂隱藏版獨享菜單。華航表示，新增網路獨享菜單貼合國際餐飲潮流，以減碳及在地採購為核心理念，提供中、西式兩款隱藏版主菜選擇，首波主打「福袋釀蔬寶佐綠蘆筍紫米飯」及「茄醬植物肉漢堡佐帕米桑起士寬麵」，餐點多採用台灣在地食材製作，推廣低碳排放的蔬食餐點，落實永續環保目標。

另開胃菜可以享用蘆筍百香青木瓜佐蜂蜜杏仁烤南瓜，搭配紅甜菜繽紛沙拉，清爽滿足夏日舌尖上的旅行。華航表示，後續也將依季節調整變換，為旅客推出合於時令的精緻美食。

華航指出，自去年11月恢復台灣出發長程線及台灣往返區域線航班的豪華商務艙/商務艙預選餐服務，今年6/1起也開放長程線返台航班預選主菜，另較疫情前新增長程線豪華經濟艙來回程網路主菜預選服務。7/1起全艙等也恢復提供 20種特別餐。

隨全球防疫政策鬆綁，華航表示，今年下半年起在東京、大阪、名古屋及福岡等日本旗艦航線上，華航全艙等提供「華航X法朋專屬 Signature」甜點，也將與法朋合作節慶機上甜點。