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租屋族好消息！蘇揆今宣布300億租金補貼　7月起申請50萬戶可受惠

記者陳家祥／台北報導

為了減輕租屋族的負擔，行政院再3月底拍板「300億元中央擴大租金補貼專案計畫」，該傳案將再7月1日正式上路，行政院長蘇貞昌30日在主持完院會後，也將親自出席啟動儀式，宣傳相關政策4大亮點。

今年開辦的「300億元中央擴大租金補貼專案計畫」有「戶數擴大」、「金額加碼」、「資格放寬」及「申請簡便」等4大亮點。

▲▼房地產,房價,台北市,台北101,都更,房市,老舊房屋,頂樓加蓋,違建,住宅區,不動產,打房,居住正義,都市更新,土增稅,土地增值稅。（圖／記者李毓康攝）

▲行政院將宣布300億租金補貼方案，預計7月上路。（圖／記者李毓康攝）

營建署指出，為減輕更多家庭的生活負擔，總經費從原本的57億元提高至300億元，租金補貼戶數也從目前12萬戶，大規模提升至50萬戶。每戶每月最高新台幣2000元至8000元(比照「整合住宅補貼資源實施方案」現行租金補貼金額表)，補貼金額不得高於實際租金支出，補貼期間1年。

另外，對於初入社會35歲以下青年、2年內新婚夫妻、育兒與社會經濟弱勢家庭，補貼金額也將加碼至少1.2倍至1.8倍，具體彰顯院長「有溫暖、大魄力」的政策。此外，育有未成年子女(含胎兒)家庭從1.4倍起，每多生1個就多0.2倍。

本專案300億元經費由中央完全負擔，由內政部營建署直接接受民眾申請，既有補貼戶由營建署直接帶入資料審查，無需另外申請，新申請戶只要提供租賃契約與帳戶資料，透過更為便捷的線上申請系統，讓民眾很容易完成申請程序，只要符合資格者皆可獲得補貼，預定中央10月統一撥款，請租屋族6月底務必留意公告的受理申請資訊。

▲▼內政部租金補貼金額加碼對象一覽。（圖／行政院提供）

▲▼「300億元中央擴大補貼租金方案」報告。（圖／行政院提供）

▲▼「300億元中央擴大補貼租金方案」報告。（圖／行政院提供）

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