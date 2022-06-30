時空旅人驚爆：新致命病毒2024擴散全球　起源第三世界國家

▲時空旅人稱，世界接下來又將面臨新致命病毒威脅，屆時會引發全球疫情大流行。（圖／翻攝自抖音）

記者詹雅婷／綜合報導

自稱來自2096年的一名時空旅人宣稱，全世界將於2024年再一次面臨「神秘危險」的致命新病毒肆虐，此種新病毒起源於第三世界國家，敦促要做好準備。

這名時空旅人「timetravlehqr」28日透過抖音平台警告，世界接下來又將面臨新的致命病毒威脅，屆時會引發全球疫情大流行，「到了2024年，一種神秘危險的病毒將在第三世界國家爆發，並蔓延到全世界，做好準備」。

此人透露，因部分的人不相信自身時空旅人的身分，所以先行預告世界即將發生的事件，包括2022年美國與公眾分享UFO不明飛行物文件、2023年將在地下發現最大生物。但部分網友並未相信這名時空旅人所言。

不過UFO這方面近來確實出現進展，美國議會今年5月針對UFO召開50多年來首場聽證會，更有2名高階情報官員表示，儘管五角大廈致力於確認不明空中現象的起源，但仍有許多狀況超出政府解釋能力範圍。去年，美國也發布一份報告，列出自2004年以來144起不明空中現象（unidentified aerial phenomena）。