林智堅微幅領先張善政　他揭警訊：要注意一族群

▲行政院前院長張善政。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蔡佩珈／台北報導

根據《聯合報》最新桃園市長選戰民調顯示，新竹市長林智堅支持度為29%、行政院前院長張善政27%、民眾黨立委賴香伶5%。台南市議員謝龍介姪子、桃園市議員參選人謝克洋29日在臉書發文指出，儘管林智堅與張善政民調相差不大，但張善政已起跑一段時間，支持度卻落後於未在桃園活動的林智堅，是一則警訊，並建議張善政提出青年就業、居住正義、青年安家等年輕族群有感的政見。

國民黨、民進黨、民眾黨桃園市長人選已定，「聯合報系民意調查中心」29日公布一份桃園市長選情民調，發現若明天投票，林智堅拿下29%選民支持、其次是張善政的27%，而賴香伶則獲5%，另有38%的選民未決定支持意向。

對此，謝克洋指出，林智堅獲得40歲以下選民30%支持度，領先張善政多達11個百分點。他分析，年輕人對民進黨好感度本就比國民黨高，新竹市民平均年齡為39歲，林智堅在新竹有高達75%施政滿意度，對照近年未任公職的張善政來說，林智堅在年輕族群領先張善政實屬合理。而依照過往案例來看，40歲以下支持度領先的人，勝選機率較高。

不過，謝克洋認為，張善政並非豪無機會，這份民調有近4成桃園市民未表態。桃園是6都中最年輕的城市，人口平均年齡不到40歲，且大部分年輕人沒有特定政黨傾向，建議張善政提出青年就業、居住正義、青年安家等年輕族群有感的政見。

謝克洋表示，桃園市長鄭文燦與林智堅過去拋出許多對青年有利的政策，例如過去喊任期內完工多少戶社會住宅，但任期到尾聲，完工社宅卻寥寥無幾。張善政要向年輕人明確表示，過去民進黨喊的空頭支票有哪些，而能夠實際做到的政策又有哪些，對年輕族群坦白並且說實話、做實事，讓年輕族群相信張善政是真心替人著想。