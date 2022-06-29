阿管處整合三大觀光圈產業資源　疫後推跨產業深度旅遊

▲阿管處整合三大觀光圈資源推深度旅遊。（圖／阿里山風景管理區提供）

記者翁伊森／嘉義報導

鑑於國際疫情趨於穩定，並為因應未來國境逐步解封，交通部觀光局阿里山國家風景區管理處(以下簡稱阿里山管理處)在嘉義文化創意產業園區舉辦「大阿里山、235區域、大草嶺觀光圈產業媒合會」，以「跨區域、跨產業合作」為主軸，提供三大觀光圈產業資源對接，期待透過各區域產業夥伴間互相交流、合作，能夠激發出新的創意，藉以提升各區域特色旅遊之服務品質。

出席貴賓有嘉義市政府觀光新聞處張婉芬處長、嘉義縣政府文化觀光局許有仁局長、嘉義市政府建設處黃淑雲科長、行政院農業委員會林務局阿里山林業鐵路及文化資產管理處林其德秘書、立法委員劉建國服務團隊林吉芳秘書、嘉義縣民宿發展協會簡坤瑩理事長、阿里山休閒農業發展協會林東翰理事長、社團法人嘉義縣茶文化協進會莊玉端理事長、嘉義縣觀光協會施皓中理事長、嘉義市商圈文化促進協會劉慶宗理事長、嘉義市工商策進會許耀宏總幹事、嘉義縣166觀光產業展協會邱詩富理事長及轄內各村社區發展協會與各公協會與會代表等一同共襄盛舉，為疫後國境開放後國際旅遊接軌做準備。

媒合會主要為媒合三大觀光圈在地品牌與旅行業者，讓跨區品牌能合作推出創新聯名商品，並與旅行業者一同組裝、推出創新遊程，參加媒合產業業者高達38家近百人參與，參與產業類別多元，包含農特產、食品、工藝、文創、旅宿等，透過現場交流、相互推薦，促成產業間合作的契機，藉此展現三大觀光圈共同打造優質觀光的決心，現場另設有產品設計諮詢區，邀請商品攝影、文案設計及包裝設計團隊設攤，提供業者諮詢與健檢之服務，以提升各業者之產品軟實力。

阿里山管理處洪維新處長表示，現今旅遊趨勢的變化，深度旅遊已經逐漸成為市場上的主流，業者需充實自我、加強因應市場需求，阿管處亦從中扮演整合三大觀光圈的觀光產業資源，希望能透過媒合形式共同努力，聯合開發推出特色伴手禮及跨區創新遊程，以協助業者建立自己的品牌價值，因應未來深度旅遊的消費市場，將大阿里山、235區域以及大草嶺推介給國人及國際旅客更多優質的旅遊新選擇。



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