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大陸 大陸焦點 特派現場

新婚第1天！婆婆一早「挖起來掃地」　她看地板秒懂：想天天掃

大陸江蘇一名女子才新婚第一天，早上睡得正香就被婆婆叫起來掃地。（圖／翻攝微博）.

▲大陸江蘇一名女子才新婚第一天，早上睡得正香就被婆婆叫起來掃地。（圖／翻攝微博）

圖文／CTWANT

大陸江蘇一名女子才新婚第一天，早上睡得正香就被婆婆叫起來掃地，女子雖然意外但仍照做，沒想到卻看見地板上放滿一張張的紙鈔，掃一掃共掃到了人民幣900多元（約新台幣3900元），婆婆也解釋這是當地風俗，不少網友看到後紛紛表示這種情況天天掃地都沒意見。

綜合陸媒報導，江蘇連雲港一位女子新婚第一天的早上睡得正香，就被婆婆叫起來掃地，當時她雖然意外，但由於剛起床還是懵懵的，就聽婆婆的話開始掃地，不料卻掃出「意外之財」，她掃著掃著，仔細一看發現地板上的全都是錢，有好幾張百元大鈔，還有好幾張20元和10元紙幣，讓她又驚又喜。

新婚第一天被婆婆叫起床掃地　人妻見「滿地是錢」樂翻：願意每天掃

▲大陸江蘇一名女子才新婚第一天，早上睡得正香就被婆婆叫起來掃地，結果地板上放的都是錢。（圖／翻攝微博）

婆婆解釋這是連雲港當地的風俗，她也提醒兒媳要望錢掃，掃到的錢都是給兒媳的，女子開心地把錢全掃了，最後共掃到了人民幣900多元（約新台幣3900元），女子也笑稱很喜歡這個風俗。

據悉，這位新娘是從安徽嫁到連雲港的，距離比較遠，和老公也談了5、6年的戀愛，和婆婆關係也很好，正常當地的習俗不會放超過人民幣100元，但是婆婆很喜歡兒媳，也理解遠嫁的不容易，錢放的就比較多。消息曝光後，不少網友看了都開玩笑稱如果這麼給錢的話，天天掃都沒意見，這比上班賺得還要多。

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