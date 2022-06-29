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8旬老爸跟40歲美魔女生出弟弟　戶頭轉出7200萬！1111負責人急了

東南亞集團是國內知名的外籍移工仲介公司，林文雄與長子林中一創辦後，由林中一擔任負責人。（翻攝東南亞人力仲介臉書）

▲東南亞集團是國內知名的外籍移工仲介公司，林文雄與長子林中一創辦後，由林中一擔任負責人。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

1111人力銀行，員工近日紛紛議論著「總裁把長子趕出公司了」的傳聞，起因為台北地院日前的一件宣判，法官判1111人力銀行總裁林文雄勝訴，他的長子林中一夫婦須將擔任負責人的東南亞人力資源管理等3家公司交還，法院認定這3家公司都是林文雄借名登記在長子夫婦名下，而官司的起因，竟是與林文雄不為人知的黃昏之戀有關。

去年初，長子林中一夫婦得知林家誕生了新第二代，同一時間發現集團資金約有6,000萬元被父親轉走，之後父親再請會計要將1,200萬元轉至私人帳戶，此舉將造成東南亞集團資金水位只剩百萬元，恐會周轉不靈，林中一夫婦請會計不要再這樣做了，公司已經快沒有錢了。

此事被林文雄得知後，相當不滿，認為長子踩到紅線，反控長子是因擔心多一位手足分家產，才會管他的錢，就是要提前分家，立即提告多件官司反制，父子二人對簿公堂。

林文雄與長子林中一共創東南亞集團後，由林中一（右2）及媳婦（左）擔任負責人經營。（讀者提供）

▲林文雄與長子林中一共創東南亞集團後，由林中一（右2）及媳婦（左）擔任負責人經營。

本刊調查，在父子反目後，林文雄先到東南亞集團搬走不少文件及資料，原本在東南亞集團任職的謝姓老臣轉職1111人力銀行，讓員工看得滿頭霧水，紛紛打聽怎麼了？

林文雄控長子林中一恐嚇，因事後他仍與長子、長媳一起慶生，檢察官認他未心生恐懼，全案不起訴。（讀者提供）

▲林文雄控長子林中一恐嚇，因事後他仍與長子、長媳一起慶生，檢察官認他未心生恐懼，全案不起訴。

林文雄更是直接到警局報案，指控長子林中一開會時嗆說：「找弟弟陪你（指林文雄）」，已涉及恐嚇罪；林文雄並提出民事訴訟，指集團旗下全部公司都是他的，其中「東南亞人力資源管理」及「東南亞真好」2家公司是「借名登記」在長子林中一名下，而「東南亞國際人力資源」則借名登記給長媳，如今打官司要將長子與長媳二人趕出集團，要將這3家公司負責人改成林文雄。


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