　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

1111人力銀行「80歲老董」爺孫戀生子　驚爆父子反目爭產

林文雄（右）與長子林中一（左），共同出資創東南亞集團後，再成立1111人力銀行。（讀者提供）

▲林文雄（右）與長子林中一（左），共同出資創東南亞集團後，再成立1111人力銀行。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

國內最大的人力仲介1111人力銀行（全球華人公司）驚傳集團家變，集團總裁林文雄原本與長子林中一共掌集團逾30年，父子聯手靠著引進外籍移工及人力仲介，每年創造近億元的營收，就在業界看好第二代接班之際，台北地方法院最近的一起判決，意外揭露父子反目。

知情人士指出，林文雄向長子林中一提告討回名下公司股權，將其逐出集團的導火線，竟是因81歲的林文雄一段相差40歲的爺孫戀，2020年底三娘還產下1子，等於第二代多了1人，原本平靜的家族企業因此掀起波瀾。

全台經手人力仲介業規模最大1111人力銀行，員工近日紛紛議論著「總裁把長子趕出公司了」的傳聞，起因為台北地院5月27日的一起司法宣判，認定1111人力銀行總裁林文雄是集團的經營者，判長子林中一夫婦須將擔任負責人的東南亞人力資源管理等3家公司交還，法院認定這3家公司都是林文雄借名登記在長子夫婦名下，而官司的起因，竟是與林文雄不為人知的黃昏之戀有關。

1111人力銀行傳出集團家變，創辦人林文雄前年底再當爸後，提告將長子林中一逐出集團。（翻攝1111人力銀行官網）

▲1111人力銀行傳出集團家變，創辦人林文雄前年底再當爸後，提告將長子林中一逐出集團。

林文雄老當益壯，2年前以79歲高齡喜獲麟兒，家族5度添丁，原本他與長子林中一共治集團，卻鬧翻告上法院，30年前林文雄與長子林中一創業，先成立東南亞集團，接著成立1111人力銀行，緊抓國內外勞工就業市場商機，隨著外籍移工人力市場日益擴大，林文雄父子的事業規模也越來越大，年營收近億元，家族不只在國內擁有多家人力仲介公司，另設立海外公司，累積不少財富，並在台北市松山區擁有不少房產。

東南亞集團是國內知名的外籍移工仲介公司，林文雄與長子林中一創辦後，由林中一擔任負責人。（翻攝東南亞人力仲介臉書）

▲東南亞集團是國內知名的外籍移工仲介公司，林文雄與長子林中一創辦後，由林中一擔任負責人。

林文雄也開始從事社會公益，成立「幸福企業獎」，透過頒獎活動，獲得各界注目，曾邀請前立法院長王金平、前副總統吳敦義等政要擔任頒獎佳賓，鴻海創辦人郭台銘也曾到集團參訪，成功攻占媒體版面。

如今傳出家變，林文雄第5個兒子出生後，老父認為長子不孝要分家，控告長子恐嚇，並提告要長子夫婦交還3家借名登記的東南亞公司及退出1111人力銀行集團等刑民事官司，而將東南亞人力的錢匯給林文雄的會計也遭長子提告侵占，官司一件件接著開打，不少員工成了證人甚至是被告，不僅集團內部人心惶惶，也連帶影響集團形象，如何善了，有賴司法審理，並考驗林文雄父子的智慧。

林文雄控長子林中一恐嚇，因事後他仍與長子、長媳一起慶生，檢察官認他未心生恐懼，全案不起訴。（讀者提供）

▲林文雄控長子林中一恐嚇，因事後他仍與長子、長媳一起慶生，檢察官認他未心生恐懼，全案不起訴。

對於父子相爭，遭判敗訴還交出公司的林中一指出：尊重司法，「小杖則受，大杖則走」，父親是他敬重的老爸，感謝老爸帶他一起創立集團，希望家族和樂，他沒有恐嚇老爸，也沒有分家的必要，企業永續經營最重要，他會與全體員工一起繼續努力為集團打拚，讓父子一起創立的集團越來越好。

台北地檢署偵辦1111人力銀行家變案，認定林中一沒有恐嚇老爸林文雄，全案不起訴。

▲台北地檢署偵辦1111人力銀行家變案，認定林中一沒有恐嚇老爸林文雄，全案不起訴。


【點擊看完整全文】

更多鏡週刊報導
【全文】黃昏戀生子引爆家變　1111老董怒告長子討回股權
【1111鬧家變1】5個兒子3個媽　人力銀行總裁新歡肚皮超爭氣
【1111鬧家變2】弟弟一出生集團戶頭轉出7200萬　長子勸阻惹老董發飆

►小旅行最佳去處！北投大地酒店一泊二食打折了

ET快訊
全家大小都感染　醫揭當「快樂黑數」恐怖後果：血氧剩80
偷吃夫辦LINE分身手滑加妻好友　床照洩姦情！竟要求各玩各的
1111人力銀行「80歲老董」爺孫戀生子　驚爆父子反目爭產
「芙蓉」最快明生成！雙颱機率增　大雨變天時間出爐
通膨飆高消費者信心劇跌　美股重挫近500點、台積電ADR跌1
三重惡火2死1命危！死者最小僅6歲　祖孫三代剩阿嬤獨自悲痛面

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

8旬老爸跟40歲美魔女生出弟弟　戶頭轉出7200萬！1111負責人急了

車禍理論踢到氣功大師6秒片曝　駕駛屁股著地慘摔！騎士根本沒動

竹科為「台積電」逼遷寶山望族祖墳龍穴　詆毀雜林糟蹋人

台積電遭控毀「寶山望族」祖墳風水　百年泥屋將毀成平地

1111人力銀行「80歲老董」爺孫戀生子　驚爆父子反目爭產

驚人巧合！山河滷肉飯命案　頭七前、解剖完兇嫌全落網

偷吃夫辦LINE分身手滑加妻好友　床照洩姦情！竟要求各玩各的

101歲失智婦被選任國民法官！桃園地院：無違法不當但可改進

三重惡火2死1命危！死者最小僅6歲　祖孫三代剩阿嬤獨自悲痛面對

電子廠員工上班「淘金」！搬走1.9公斤屑屑賣出243萬　下場慘了

韓女歌手台上脫衣「比基尼意外鬆開」　驚恐用手摀住..衝台邊求救工作人員

周杰倫、林俊傑合體具俊曄、大S！　小S玩魔術激擁許雅鈞：你還愛我

約旦港口25噸鋼瓶砸落！　毒氣噴發至少13死251傷

性別揭曉趴「又見藍色」　爸面有難色...妻：整你啦

金鍾國「冷水煮泡麵」被嫌棄吵翻天　劉在錫勉強吃一口...「嗯~」認好吃

4天使貓每年夏天洗一次　乖巧排隊站好等媽搓澡

猜拳連輸3把被爸狂敲頭　弟一猜贏秒大力開扁報仇

牙醫系考前實驗室塞爆 台大正妹練到半夜好拚

曹佑寧分手6年校花女友遭曲解！　 女方出面解釋...情變原因曝光

汪哥拉車載45kg癱瘓弟兜風 爸一旁當人工剎車系統陪跑

8旬老爸跟40歲美魔女生出弟弟　戶頭轉出7200萬！1111負責人急了

車禍理論踢到氣功大師6秒片曝　駕駛屁股著地慘摔！騎士根本沒動

竹科為「台積電」逼遷寶山望族祖墳龍穴　詆毀雜林糟蹋人

台積電遭控毀「寶山望族」祖墳風水　百年泥屋將毀成平地

1111人力銀行「80歲老董」爺孫戀生子　驚爆父子反目爭產

驚人巧合！山河滷肉飯命案　頭七前、解剖完兇嫌全落網

偷吃夫辦LINE分身手滑加妻好友　床照洩姦情！竟要求各玩各的

101歲失智婦被選任國民法官！桃園地院：無違法不當但可改進

三重惡火2死1命危！死者最小僅6歲　祖孫三代剩阿嬤獨自悲痛面對

電子廠員工上班「淘金」！搬走1.9公斤屑屑賣出243萬　下場慘了

8旬老爸跟40歲美魔女生出弟弟　戶頭轉出7200萬！1111負責人急了

綠島「摩艾像」慘遭斷頭！　疑外力毀損有被拖行痕跡

營養師曝吃西瓜「4大好處」，養顏美容又可抵禦紫外線

楊祐寧被抓包「邊開車邊錄影」爆爭議！網傻眼：不要害別人出事

全球首國！英猴痘破1000例確診　官員警告未來數周：繼續攀升

1111人力銀行「80歲老董」好精力　5個兒子3位媽！最小不滿2歲

年底大選「綠營三顆未爆彈」　他：新變種秋天再來襲

車禍理論踢到氣功大師6秒片曝　駕駛屁股著地慘摔！騎士根本沒動

竹科為「台積電」逼遷寶山望族祖墳龍穴　詆毀雜林糟蹋人

長榮今除息、勞保年金調漲今入帳　財經HOT 5一次看

柴回家太興奮撞爆玻璃門　下秒裝沒事開溜全場傻眼

社會熱門新聞

三重透天大火「3人命危」

小三嗆聲被電！正宮神反擊　順便出賣老公

三重透天厝大火2死1命危　僅阿嬤逃出

「怒摔爸」要買的是這杯　店員送錯的不賣了

101歲失智婦被通知當國民法官　家屬：太離譜

三重透天厝火警　一家四口2死1傷

辣網紅兔美染毒！警衣櫃驚見古柯鹼　她下場超慘

陽明醫哥大讚小三　神似AV女優又敢玩

員工上班淘黃金　竟搬走1.9公斤

1111「80歲老董」爺孫戀生子　驚爆父子反目爭產

女騎士緊盯路況11秒　一左轉還是出車禍

偷吃夫辦LINE分身　誤加妻好友曝姦情

他打我朋友！遭埋伏棍棒圍毆塞行李箱丟包

她25天收2張罰單　背景相同揪出貓膩

更多熱門

關鍵字：

鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

10歲女童全家人間蒸發！座車在海底被發現

芙蓉最快明生成！雙颱機率增　大雨變天時間出爐

直接開冷氣錯了！上車熱爆「按1鍵」涼更快

阿中部長「兼職賣鹹酥雞」　辛酸畫面流出

網購要小心！盜刷新手法曝光　金管會提醒留意1元消費簡訊

大便完怎麼擦才乾淨？醫：淡淡淺黃就收手

三重透天大火「3人命危」

小三嗆聲被電！正宮神反擊　順便出賣老公

小鐘回家發現「驚人一幕」：心涼了

藥師闢網謠：長效劑型止痛藥最多6天會完全排除

恩愛到一半地震　男友「拔了就跑」她傻眼

三重透天厝大火2死1命危　僅阿嬤逃出

跟男友啪啪「被哥嫂發現」　她羞爆！結局超展開

帶6歲兒吃鍋「被收50元共鍋費」　全場1關鍵戰爆

恐怖夫妻欠租失聯　房東開門見屋況嚇壞

更多

最夯影音

更多
韓女歌手台上脫衣「比基尼意外鬆開」　驚恐用手摀住..衝台邊求救工作人員

韓女歌手台上脫衣「比基尼意外鬆開」　驚恐用手摀住..衝台邊求救工作人員
周杰倫、林俊傑合體具俊曄、大S！　小S玩魔術激擁許雅鈞：你還愛我

周杰倫、林俊傑合體具俊曄、大S！　小S玩魔術激擁許雅鈞：你還愛我

約旦港口25噸鋼瓶砸落！　毒氣噴發至少13死251傷

約旦港口25噸鋼瓶砸落！　毒氣噴發至少13死251傷

性別揭曉趴「又見藍色」　爸面有難色...妻：整你啦

性別揭曉趴「又見藍色」　爸面有難色...妻：整你啦

金鍾國「冷水煮泡麵」被嫌棄吵翻天　劉在錫勉強吃一口...「嗯~」認好吃

金鍾國「冷水煮泡麵」被嫌棄吵翻天　劉在錫勉強吃一口...「嗯~」認好吃

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面