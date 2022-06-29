1111人力銀行「80歲老董」爺孫戀生子　驚爆父子反目爭產

▲林文雄（右）與長子林中一（左），共同出資創東南亞集團後，再成立1111人力銀行。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

國內最大的人力仲介1111人力銀行（全球華人公司）驚傳集團家變，集團總裁林文雄原本與長子林中一共掌集團逾30年，父子聯手靠著引進外籍移工及人力仲介，每年創造近億元的營收，就在業界看好第二代接班之際，台北地方法院最近的一起判決，意外揭露父子反目。

知情人士指出，林文雄向長子林中一提告討回名下公司股權，將其逐出集團的導火線，竟是因81歲的林文雄一段相差40歲的爺孫戀，2020年底三娘還產下1子，等於第二代多了1人，原本平靜的家族企業因此掀起波瀾。

全台經手人力仲介業規模最大1111人力銀行，員工近日紛紛議論著「總裁把長子趕出公司了」的傳聞，起因為台北地院5月27日的一起司法宣判，認定1111人力銀行總裁林文雄是集團的經營者，判長子林中一夫婦須將擔任負責人的東南亞人力資源管理等3家公司交還，法院認定這3家公司都是林文雄借名登記在長子夫婦名下，而官司的起因，竟是與林文雄不為人知的黃昏之戀有關。

▲1111人力銀行傳出集團家變，創辦人林文雄前年底再當爸後，提告將長子林中一逐出集團。

林文雄老當益壯，2年前以79歲高齡喜獲麟兒，家族5度添丁，原本他與長子林中一共治集團，卻鬧翻告上法院，30年前林文雄與長子林中一創業，先成立東南亞集團，接著成立1111人力銀行，緊抓國內外勞工就業市場商機，隨著外籍移工人力市場日益擴大，林文雄父子的事業規模也越來越大，年營收近億元，家族不只在國內擁有多家人力仲介公司，另設立海外公司，累積不少財富，並在台北市松山區擁有不少房產。

▲東南亞集團是國內知名的外籍移工仲介公司，林文雄與長子林中一創辦後，由林中一擔任負責人。

林文雄也開始從事社會公益，成立「幸福企業獎」，透過頒獎活動，獲得各界注目，曾邀請前立法院長王金平、前副總統吳敦義等政要擔任頒獎佳賓，鴻海創辦人郭台銘也曾到集團參訪，成功攻占媒體版面。

如今傳出家變，林文雄第5個兒子出生後，老父認為長子不孝要分家，控告長子恐嚇，並提告要長子夫婦交還3家借名登記的東南亞公司及退出1111人力銀行集團等刑民事官司，而將東南亞人力的錢匯給林文雄的會計也遭長子提告侵占，官司一件件接著開打，不少員工成了證人甚至是被告，不僅集團內部人心惶惶，也連帶影響集團形象，如何善了，有賴司法審理，並考驗林文雄父子的智慧。

▲林文雄控長子林中一恐嚇，因事後他仍與長子、長媳一起慶生，檢察官認他未心生恐懼，全案不起訴。

對於父子相爭，遭判敗訴還交出公司的林中一指出：尊重司法，「小杖則受，大杖則走」，父親是他敬重的老爸，感謝老爸帶他一起創立集團，希望家族和樂，他沒有恐嚇老爸，也沒有分家的必要，企業永續經營最重要，他會與全體員工一起繼續努力為集團打拚，讓父子一起創立的集團越來越好。

▲台北地檢署偵辦1111人力銀行家變案，認定林中一沒有恐嚇老爸林文雄，全案不起訴。



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