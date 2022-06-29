三重「火吞透天厝」一家四口2死1傷！阿嬤逃出　火舌封死出口

▲新北三重一間透天厝29日凌晨發生火警，造成2死1傷悲劇。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者趙蔡州、許凱章、陳以昇／新北報導

新北三重大同南路172巷一間透天厝29日凌晨0時許發生火警。消防隊0時14分抵達後，2樓已經全面燃燒，立刻設置水線搶救，於0時29分撲滅火勢，屋主為一家四口，其中阿嬤順利逃出，阿公、媽媽及孫子救出時已無呼吸心跳，均送醫搶救中。

新北消防局副局長陳崇岳表示，起火房屋的屋主為一家四口，消防隊0時14分獲報趕到現場時，由於房屋2樓有大量木製裝潢，2樓已陷入全面燃燒，加上起火的位置正好是逃生的位置，所以受困的3名住戶全部都往3樓逃難，其中阿嬤因平常住在1樓順利逃生。

▼新北三重一間透天厝29日凌晨發生火警，造成2死1傷悲劇。（圖／記者許凱彰攝）

▲新北消防局副局長陳崇岳。（圖／記者陳以昇翻攝）

陳崇岳指出，消防隊設置水線搶救後，於0時25分控制火勢，0時29分撲滅火勢，經入內搜救，在3樓臥室救出27歲媽媽及6歲男童，在後陽台的水塔旁救出57歲阿公，但3人救出時已無呼吸心跳，由救護車分別送台北馬偕醫院、三重醫院及台北新光醫院搶救。

據悉，3人送醫後皆是嗆傷，完全沒有燒燙傷，其中27歲媽媽搶救後已恢復呼吸心跳，57歲阿公及6歲男童急救無效，宣告不治。

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