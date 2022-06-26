台灣越南佛教交流協會桃園聯絡處成立　以越語弘法提供關懷服務　

▲台灣越南佛教交流協會桃園聯絡處成立，幕後捐助者有朱品臻、呂文碩、阮玉英、謝氏月等人。(圖／袁慧心提供)



記者楊淑媛／桃園報導

桃園因來自越南的學生、勞動者、外商，以及加入桃園大家庭的新住民，為數眾多，可說是一座越南成分最多的城市。為了幫助更多住在桃園的越南朋友身心靈安定，越南籍的台灣越南佛教交流協會理事長淳淨法師，26日於市府、移民署桃園站附近的中山北路上，成立桃園聯絡處(桃園佛堂)暨佛祖安座大典。

▲以越語、國語弘法。(圖／袁慧心提供)



台灣越南佛教交流協會理事長淳淨法師，12年前自越南來到台灣，進入佛光大學完成了博士學位，感念越南上師明達師父的提攜與勉勵，以及越南妙德尼院的所有法師的鼓勵，創辦了「台灣越南佛教交流協會」，並陸續於新北、宣蘭成立連絡處，今日再於桃園成立聯絡處，以越語、國語弘法，為居住在桃園的越南新住民、學子和多工們，提供信仰力量、慈悲心及找到心靈的慰藉。

台灣越南佛教交流協會桃園聯絡處、位於桃園市政府和移民署桃園服務站週邊，係由桃園區市議員參選人袁慧心和越南籍姐妹朱品臻董事長等人幕後推動。袁慧心表示，桃園的越南移工、越南新住民為數不少，多達數萬人，未來會定期在佛堂為新住民提供免費法律諮詢及家庭適應輔導。

朱品臻董事長表示，由於參與了「台灣越南佛教交流協會」舉辦的佛教活動如誦經、念佛、吃素、持戒，以及懺悔、培養慈悲心、行善、種福田...等等修行方式，讓心靈得到慰藉，把握當下、行善助人。立委呂玉玲也出席佛堂成立暨供奉佛祖安座大典。桃園佛堂的捐助者有朱品臻、呂文碩、阮玉英、謝氏月等人共捐助100多萬元。