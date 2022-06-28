高雄街頭超狂「沙發騎士」！網看傻：簡直特技表演...警製單舉發

記者賴文萱／高雄報導

高雄街頭驚現超狂沙發騎士！有網友在鳳山經武路拍下一名騎士，用機車載運著巨大沙發移動，其他網友看到後驚呼，這樣不會掉好厲害，另有當地居民透露，「這位達人都在仁武、鳥松附近出沒！」不過，這樣的舉動早已違反交通法規，警方表示，會依據民眾提供的影像製單舉發，並加強巡邏取締。

▲有網友在鳳山經武路拍下一名騎士，用機車載運著巨大沙發移動。（圖／翻攝自爆廢公社公開版FB社團）

根據網友PO在臉書社團「爆廢公社公開版」的照片可見，當時男騎士騎著機車載運巨大沙發移動，而沙發長度早遠遠超過騎士身高，讓原PO直呼，「好猛，胖胖達外送員、今晚想來點..外送員的學習對象！」

據了解，這張照片拍攝到的地點就位在鳳山的經武路上，不少網友看了表示，「好像沒有綁，這樣不會掉好厲害」、「這錢很難賺」、「簡直特技表演」、「高手在人間」，也有網友擔心表示，「看到這種我一定有多遠離多遠」。當地民眾則透露「這位達人都在仁武、鳥松附近出沒！」。

▲警方表示，會依據民眾提供的影像製單舉發，並加強巡邏取締。（圖／記者賴文萱翻攝）

不過，這名沙發騎士的行為已違反交通法規，轄區警方表示，會依據民眾提供的影像製單舉發，並加強巡邏取締。事實上，依據道路交通管理處罰條例第30條1項1款，汽車裝載整體物品有超重、超長、超寬、超高情形，而未隨車攜帶臨時通行證或未依規定路線、時間行駛，處汽車駕駛人新臺幣3000元以上18000元以下罰鍰。

警方呼籲，此類行為恐危害自身與他人安全，大型物品請妥適托運，以免遭罰。