陸央行行長：貨幣政策繼續從總量上發力　以支持經濟復甦

▲中國人民銀行行長易綱。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

全球通膨加劇，經濟面臨衰退風險，大陸央行中國人民銀行行長易綱近日接受中國國際電視台（CGTN）專訪，他表示，中國的通膨前景較為穩定，保持物價穩定和就業最大化是工作重點，貨幣政策將繼續從總量上發力，以支持經濟復甦。

易綱提到，中國的貨幣政策一直是與支持實體經濟發展相適應的，廣義貨幣M2和社會融資增速與名義GDP增速基本匹配，保持流動性合理充裕，支持中小企業發展以實現就業最大化目標。

易綱說，過去十年來，中國的市場利率水平穩中有降，「自然利率水平主要由資本邊際產出率和人口長期發展趨勢所決定。」

易綱進一步解釋，中國利率形成機制是由市場供求決定的，央銀通過運用貨幣政策工具引導市場利率，目前定期存款利率約1至2%，銀行貸款利率約4至5%，同時債券和股票市場較為有效地運行，「考慮到通膨水平，可以看出實際利率水平是相當低的，金融市場得以有效配置資源。」

易綱指出，中國實行的是靈活的、以市場供求為基礎，參考一籃子貨幣進行調節的匯率制度，「與20年前相比，人民幣對美元匯率升值約25%，對一籃子貨幣的名義匯率升值約30%，實際匯率升值幅度更高。」

易綱強調，中國的通膨前景較為穩定，CPI同比增長2.1%，PPI同比增長6.4%，「保持物價穩定和就業最大化是我們的工作重點。」

易綱還說，今年以來，受疫情和外部衝擊等影響，中國經濟面臨一定下行壓力，貨幣政策將繼續從總量上發力，以支持經濟復甦，「同時，我們也會強調用好支持中小企業和綠色轉型等結構性貨幣政策工具。」