陸央行：盡快推出1千億元再貸款　支持物流倉儲等企業融資

▲中國人民銀行。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

大陸央行（中國人民銀行）6日宣布，將盡快推出1000億元（人民幣）再貸款支持交通運輸、物流倉儲業融資，促進解決疫情防控中的痛點、難點。大陸央行副行長陳雨露表示，措施將加強對貨運經營者幫扶，為統籌疫情防控和經濟社會發展提供更有力的金融支持。

陳雨露近日接受《新華社》專訪，他提到，對於更趨複雜嚴峻的國內外經濟形勢，人民銀行今年以來加大穩健貨幣政策的實施力度，有力支持穩定宏觀經濟大盤，採取了多項措施，包含前瞻性降準；繼續引導貸款市場利率下行，提供貨幣政策傳導效率；在特殊時期，積極用好結構性貨幣政策，重點支持製造業、受疫情影響的服務業和小微企業減負紓困；保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。

陳雨露特別指出，今年人民銀行依法上繳超1萬億元的結存利潤，直接增強了財政可用財力，有力保障財政支出強度。央行上繳利潤經財政支出後，將下沉基層、直達市場主體，預計拉動2022年全年廣義貨幣（M2）增速約0.5個百分點。

對於如何加大穩健貨幣政策對實體經濟的支持力度，陳雨露提及3項措施，一是盡快推出1000億元再貸款支持物流倉儲等企業融資，加強對貨運經營者幫扶，為統籌疫情防控和經濟社會發展提供更有力的金融支持；二是加大對銀行特別是中小銀行發行永續債的支持力度，支持提升銀行資本水平，增強銀行信貸投放能力；三是推動金融機構繼續減少收費、惠企利民，更好發揮政府性融資擔保作用，用市場化法治化辦法促進金融機構向實體經濟合理讓利。

對於在疫情中受到嚴重衝擊的產業與中小企業、個體工商戶，陳雨露說，人民銀行、外匯局近期推出了23條金融助企紓困一攬子措施，這些都是順應市場主體的普遍關切有針對性制定的政策，「總體上看，隨著金融支持力度不斷加大，政策成效正在逐步顯現。」

陳雨露強調，中國金融市場對國際投資者依然有非常強的長期吸引力，一方面，相比於發達經濟體，中國資產實際回報率仍較高，這是由中國潛在經濟增速和自然利率決定的，較高的投資回報仍是中國金融市場的重要吸引力；另一方面，中國金融市場是多元化資產配置的重要標的，「疫情暴發後，得益於良好的疫情防控，中國經濟較早地複工復產，國內經濟與政策週期與其他主要經濟體並不相同，人民銀行堅持實施正常貨幣政策，為投資者分散資產配置提供了重要渠道。」