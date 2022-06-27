狗狗突竄出遭撞死！台南女騎士摔成重傷　動保處持續捕獲3浪犬

▲台南市郭姓女子騎車行經學甲區三慶里頂洲社區路段，閃避不及撞到1隻突然竄出的狗狗，當場摔車頭部重創送醫救治。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市學甲區25日晚上發生郭姓女子騎車撞及竄出的野狗，郭女摔車頭部重創，送醫開刀目前住觀察救治，狗狗則被撞死，動保處案發後派員至當地捕獲3頭遊蕩犬隻，並將疑似肇事犬隻屍體帶回動物之家冰存，持續運用誘捕籠、大型圍籬與麻醉槍等方式，加強當地遊蕩犬管制減量以維護市民安全，減少人犬衝突。

台南市警學甲分局指出，台南市學甲區三慶里頂洲社區路段，25日晚上7時許，發生24歲的郭姓女子騎機車行經該處時，閃避不及撞到1隻突然竄出的狗隻，郭女當場摔車頭部重創，經119救護車送佳里奇美留院開刀救治，目前在加護病房，有生命危險，肇事的狗狗被撞死，案發後學甲分局立即派員到場查處，並通報台南市動保處查處。

台南市動保處指出，學甲等沿海地區屬於台南市遊蕩犬重點管制區域，動保處平時皆派員至現場勘查管制並優先將追車咬人犬隻予以捕捉移除，後續推廣做為工作犬提供認養。2021年於學甲區計捕捉252隻，2022年截至6月24日含公私協力共計捕捉278隻。本案於動保處接獲該處通報後，於隔日清晨立即出動人員至當地捕獲3頭遊蕩犬隻外，並加強巡查以確認犬隻出沒地點與時段，持續於當地置放誘捕籠捕捉未絕育犬隻及捉問題犬隻。

另於訪查民眾時表示，當地犬群有愛心人士不定時餵養，惟目前動保法對於餵養行為並無相關規範，僅能勸導餵養人乾淨餵養並遠離人口稠密區，避免犬群聚引起人犬衝突。如餵養行為造成環境髒亂可移請權責單位環保局妥處。後續動保處將於今年辦理2場乾淨餵養講習並發給公約卡，減少因不當餵養造成人犬衝突及環境髒亂。

動保處表示，我國已全面實施零撲殺，而TNVR為妥善處理流浪動物的方式之一，動保處積極捕捉及絕育遊蕩犬以減少人犬衝突。民眾如遇到未絕育遊蕩犬或疑似具攻擊性犬隻，可通報動保處動物管制專線（電話：06-2965945），動保處將優先將追車咬人犬隻予以捕捉並推廣為工作犬，力求於市民人身安全及動物生存權間取得平衡。

據了解，郭女的親友在臉書PO祈求網友集氣為郭女加油，PO文者更發願折壽10歲換郭女早日平安清醒，PO文者 ：「妳還年輕還有許多事情要做要完成，阿姨還要看妳結婚生子，妳要趕快醒來知道嗎？阿姨也請求神明幫幫忙救救妳，不要把妳從我們身邊帶走，我跟爸爸媽媽還有妳的家人禁不起這樣的承受，妹妹妳趕快醒來看看我們」。郭女親友並希望網友幫忙集氣，讓郭女早日清醒。

郭女親友指出，希望政府可以重視流浪狗及野狗問題，不要再讓憾事發生，動保團體推動動物收容所，希望不要再有居民因反對而反對，讓更多人受害，「妹妹」昏迷指數有提高到6了，謝謝大家的加油打氣。