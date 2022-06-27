大樓火警「狗屍燒到碳化」！婦困1hr燙傷送醫　快篩赫見陽性確診

記者陳洋、莊智勝／澎湖報導

澎湖縣中華路中華大樓今(27日)上午7時許傳出火警，一名年約70歲的徐莊姓婦人一度受困火場中長達1個小時，獲救時嗆傷、全身約10%面積二至三度灼傷，緊急送往三總澎湖分院治療，到院快篩後才知是陽性確診者。警消指出，這起火警共疏散7人、救出8人，起火原因還有待調查釐清。

▲澎湖中華大樓今早傳出火警。（圖／記者陳洋翻攝，下同）

警消調查，火警起火點位於3樓，受困的徐莊姓老婦正好住在起火房間對面。自行脫困的老婦丈夫表示，今天上午還和妻子一起吃早餐，突然就見濃煙竄進屋，當下妻子還潑水救火，他也力勸妻子逃生，但行動不便的妻子不聽勸，堅持在家中待援，直到1個多小時後才在警消的協助下脫困。

丈夫指出，他們夫妻都是吉貝人，昨天下午從吉貝搭船回來，騎機車到馬公途中發生車禍，妻子的腳被機車壓傷，因此行動不便。

初步了解，該棟大樓為6層樓出租式公寓，今上午7時07分傳出火警，消防局立即出動多輛消防車到場搶救，整起火警疏散自行避難7人(4男3女)、雲梯車自頂樓救出4人(2男2女)、4樓救出1女、5樓救出1男、3樓救出1男，加上受困火場的3樓婦人，警消一共自火場救出8人。據了解，該棟大樓為1層樓1戶，內部隔成4個房間分別出租。

▲警消從火場中救出小黑狗。

除了獲救的15人外，警消還從火場中救出一隻黑狗，在火勢熄滅清理火場時，也發現另具焦黑狗屍，遺體已被燒到碳化。據附近鄰居指出，整起火警起因疑似為老舊冷氣機自燃釀禍，詳細原因為何，還有待警消進一步火調釐清。

▼起火原因疑似為老舊冷氣機自燃。