F奶青青回歸！「穿水手服」甜喊今年18歲　網標記1人狂酸：好健忘

▲青青穿上水手服（左）。（圖／翻攝自Facebook／青青 Ching）

記者曾筠淇／綜合報導

網紅青青因火辣身材走紅，但年初被網路名人「小商人」爆料找金主包養、已婚、吸金等，消失社群近半年時間。一直到本月23日，青青才發文更新近況，隔天更曬出一張水手服照片，讓留言區正反兩派戰翻。

青青24日於臉書貼出穿著水手服的照片，綁著雙馬尾的她，露出淺笑並比出大大的YA，她更吐舌直呼「今年18歲！」該文一出，吸引近萬人按讚朝聖，不少網友狂讚，「漂亮可愛！恭喜回歸」、「我的媽呀這麼水」、「也太正了啦」。

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不過，貼文底下也有一票網友忍不住狂酸，「大家真的蠻健忘的」、「被小商人虐的後續呢」、「沒事了嗎」、「直接年齡詐欺」、「我忘記什麼新聞了」、「錢花完了，又要開始出來囉」。甚至還有網友直接標記臉書粉專「Gtokevin小商人靠北幹古股份有限公司」。

據了解，小商人在1月19日爆料，青青會出來拋頭露面、高調炫富，就是為了做吸金詐騙，以讓更多人投錢，他的手中掌握不少受害人證據，「講包養是你還沒成為邱太太之前，真的不要玩文字遊戲，會自曝其短，好處就是這樣」。

小商人當時也透露，他之所以會取得青青的結婚證書，「是我用車馬費跟他們親人換的，因為我要確保資料正確。」戶政資料不是從公家機關查詢的，而是有了青青及邱男的個人資料，再利用公開的公家網站去輸入比對，「所以我敢咬死保證我手上的東西都是正確的。不用陰謀論，我沒那麼厲害。單純就是輸人不輸陣，身為PTT鄉民不能被看沒有而已。」

▲青青年初道歉。（圖／翻攝自Instagram／c.0214）

青青1月20日則透過IG限時動態道歉，表示買房子成家立業是開心的事情，但卻因為「年輕氣盛、急於一時」造成社會觀感不佳，甚至還影響公司名譽，所以對大眾、公司深感抱歉，「本人深感歉意，因除了浪費媒體資源，也浪費社會以及司法資源」，後續會配合司法調查。

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