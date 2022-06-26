等紅燈太無聊！外送員貼心列印「數學題目」　網一看哀號：肚子痛

▲外送員在箱子的保護袋印了數學題，讓等紅燈的民眾計算。（圖／翻攝臉書／外送員的奇聞怪事）



網搜小組／柯振中報導

一名男子日前在路上等紅燈時，看見前方外送員的包包上寫著「等紅燈無聊？」的文字，還附上一道數學題目，讓他感到十分有趣，於是上網分享。不過，網友看完後，立刻留言求饒，「我看到就胃痛了」。

這名男子在臉書社團「外送員的奇聞怪事」分享，前方外送員的包包用防護袋包裝著，但防護袋上方寫著「等紅燈無聊？」的文字，下方還有一道數學題，似乎是讓等紅燈的人能夠消遣時間。

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依據照片內容，圖片當中有個三角形ABC，分別有A、B、C、D四個點，D點落在BC線段上，其中AC線段長度為14公分、AD線段長度為10公分，CD線段長度為6公分，而角ABC則是45度，要求計算AB線段的長度。

不少網友看完題目，忍不住留言哭喊，「我看到就胃痛了(以前是被折磨得多狠」、「我寧願等紅燈，也不要算數學題」、「厭世的三角函數」、「我不要我不要，寫個笑話不好嗎」、「他令我想起了被學分支配的日子。」

此外，也有人留言回應，在三角形ABC當中，可以透過餘弦定理，來求出角ADC的角度，「AC² = AD² + DC² - 2AD × DC × cos ∠ADC、196 = 100 + 36 - 2 × 10 × 6 × cos ∠ADC、cos ∠ADC = - ½、∠ADC = 120°、∠ADB = 180° - 120° = 60°」，至於三角形ABD，則可以利用正弦定理，「AD ÷ sina B = AB ÷ sina ADB、10 ÷ sina 45 ° = AB ÷ sina 60°」，最終能求出AB線段的長度為5√ 6（5根號6）。

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