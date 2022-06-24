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路口攔查違停　南警起獲K菸、清冠一號毒咖啡包

▲台南市警二分局深夜取締違停，查獲楊、李2嫌持有愷他命K菸1支及「清冠一號」毒咖啡包，全案依毒品罪嫌送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警二分局深夜取締違停，查獲楊、李2嫌持有愷他命K菸1支及「清冠一號」毒咖啡包，全案依毒品罪嫌送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警二分局於23日深夜11時40分許，在忠義路與民族路口發現有車輛違停，經攔查發現為楊姓民眾駕車準備載乘蔡姓友人外出遊玩，查證身分過程員警在車上儀表板發現愷他命K菸1支，後續在蔡男隨行背起獲「清冠一號」毒咖啡包，2人尿檢均呈毒品反應，全案依毒品罪嫌送辦。

楊姓男子深夜駕車來市區準備載乘蔡姓友人外出遊玩，因車輛在忠義路與民族路口違規停車，影響往來人車之通行安全，二分局民權派出所員警翁達翰、陳俊安巡邏發現，立即下車實施攔查。

▲台南市警二分局深夜取締違停，查獲楊、李2嫌持有愷他命K菸1支及「清冠一號」毒咖啡包，全案依毒品罪嫌送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

在核對身分拿取證件時，員警在楊嫌車輛之儀錶板發現放有第三級毒品K菸1支，兩人頓時臉色大變，相互推諉說不曉得K菸毒品來源。續經警方詳細檢查，另在蔡男之背包內，赫然發現藏有第二級毒品咖啡包1包（4.7公克），外觀竟印有「清冠一號」等醒目文字。

員警將2名犯嫌及毒品帶回派出所調查並實施毒品檢驗，均呈現第二級毒品安非他命及第三級毒品等反應，全案也將楊、蔡2名犯嫌依違反毒品罪嫌送辦，並將持續追查毒品之來源。

二分局表示，時値防疫重點時刻，毒犯竟還以時事物品來包裝毒品，想藉以歸避警方之查緝，也端賴員警執勤認真積極並細微觀察，進而偵破這件毒品案件。

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