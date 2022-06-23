已婚健身教練想「放著睡」！夜夜感受小三身體　正宮抓包崩潰了

▲健身房女業務偷吃已婚健身教練，正宮抓包後怒對她提告，判決結果出爐。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者陳韻如／嘉義報導

嘉義一名擔任健身教練的人夫與健身房已婚女業務發生婚外情，並互傳鹹濕對話，「插著睡」、「我讓妳每天都性高潮吧」、「感受到你的身體」等語。正宮抓包後氣得對小三提告求償，法院審理後，依法判小三需賠償正宮18萬元。

正宮主張，其丈夫因為工作需要，從高雄搬到嘉義居住，沒想到卻因此與健身房同事發生婚外情，2人甚至還同居在人夫的租屋處。不僅如此，2人還互傳鹹濕對話，也留下許多同床、上身赤裸的親密合照，而2人交往期間小三曾對丈夫提出傷害告訴，起訴書內容也載明2人是男女朋友，顯見該案在偵查中，小三就稱雙方是男女朋友。

正宮表示，她經常帶著小孩到嘉義探望丈夫，也在丈夫的租屋處留下小孩的生活用品，小三不可能不知道丈夫的已婚身分，卻仍與他交往，嚴重侵害了她的配偶權，因此憤而對小三提告求償。

對此，小三坦承雖與人夫有交往，但她因為心裡過意不去，決定要分手，卻遭到人夫動手毆打，她也因此提出傷害告訴，至於鹹濕對話部分，那也僅是對話而已，正宮並沒有證據證明她曾與人夫發生關係，因此請求法官駁回正宮之訴。

法官審理時勘驗對話紀錄，發現2人對話及其鹹濕，包括「今天早點抱緊我睡覺可以嗎」、「插著睡」、「那妳可以聽XXX老公的話嗎」、「嗯感受到你的身體」、「我讓妳每天都性高潮吧」、「我會永遠愛妳」、「我也愛妳」、「我的LV包幫我帶一件衣服一件內褲」等。

法官認為，雖對話內容不能證明人夫與小三有發生性關係，但親密合照部分就已證明2人有同居事實，因此勘認2人有相當親密關係的男女私情往來及肌膚之親，侵害了正宮的配偶權，最終判小三須賠償正宮18萬元。全案可上訴。