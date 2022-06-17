園區架生態攝影機…意外揪「老色狼猥褻女童」！嬤護男友還幫滅證

▲大農大富森林園區生態攝影機意外拍到女童遭老色狼猥褻經過。（示意圖／花蓮林管處提供）

記者莊智勝／花蓮報導

花蓮縣光復鄉大農大富平地森林園區委託生態顧問公司，於鐵軌下方箱涵處設置度物生態影像監視器，不料卻意外拍下「老色狼」猥褻女童過程；工程師發現後立即報警，警方也立即查出陳姓男子涉嫌猥褻同居人的10歲孫女，但案情曝光後，女童阿嬤為袒護同居男友，竟火速賣掉涉案機車，還一度阻止孫女應訊。案經法院判決，陳男猥褻女童一案日前遭花蓮地院判刑7年，而同居人滅證部分，則獲判無罪。

判決書指出，大農大富森林園區在鐵軌下方箱涵設置生態攝影機，原本是要拍攝野生動物，不料109年2月工程師檢視影像時，赫然發現一位阿公騎著機車載著女童到涵洞旁，強行將手伸入女童長褲口袋裡撫摸下體，過程中女童不斷掙扎反抗、大喊「不要」，但阿公仍強行猥褻得逞，直到女童奮力將阿公的手從口袋中抽出，阿公才終於罷手，隨後騎著機車離開現場。

工程師發現這段影片後簡直不敢相信自己的眼睛，立即將該段影片提供給警方，並報警處理。警方以車追人後，很快就查到涉案嫌犯為陳姓男子，過去曾有性侵前科，104年才出獄，並與另名陳姓婦人交往同居，而該名遭猥褻的10歲女童，則是陳婦的孫女。

在遭警方調查後，陳婦刻意袒護同居男友，不但火速變賣涉案機車，還一度阻止孫女應訊，教孫女對調查的社工說「阿公用手隔著衣服摸肚子」等語，企圖掩飾陳男獸行，替他脫責。同時陳男也展開逃亡，直到同年10月才終於落網，在警詢時還否認犯行，辯稱「機車不是我的」，企圖逃罪；但由於影像清楚錄下猥褻過程，花蓮地院最終不採信陳男說法，依對未滿14歲之女子強制猥褻，判刑7年。

陳婦因賣車意圖掩護男友，事後遭檢方依湮滅證據罪嫌起訴。對此，陳婦則辯稱不知道陳男名下該輛機車有涉案，當時是要繳房租缺錢，才會將機車賣掉，且檢方在3月偵訊後，並未扣押機車，顯見機車並非犯罪證據。花蓮地院法官審酌後採信陳婦說法，一審判無罪，檢方不服提出上訴。

花蓮高分院法官調查，陳婦確實已經缺錢多時，且陳婦當時出售機車係尋求正常交易方式變賣，再依交通法規辦理車籍資料異動登記，轉移為他人所有，過程均有相關異動紀錄，檢方辦案透過監理機關查詢，即可知悉本案機車異動紀錄，難就此認定陳婦移轉機車行為有不易使人發現可言，因此駁回上訴，二審維持無罪定讞。