快訊／現役軍人「毒駕」罰更重　國防部跟進：罰金比一般再加20萬

實習記者張鈞量／台北報導

酒駕事件頻傳，與酒駕類似的「毒駕」道安問題也引起各界關注，法務部也通過修正草案全面處罰毒駕行為。國防部23日表示，將陸海空軍刑法同步修正，明訂毒駕者構成公共危險罪，並針對軍人在特定情境下有更重的罰則。

▲國防部報告陸海空軍刑法第54條修正草案。（圖／行政院提供，點圖放大）

國防部表示，「毒品零容忍」向來是國軍重要政策，本次陸海空軍刑法第54條與刑法第185條之3同步修正，明定毒駕者尿液驗出陽性反應，即構成公共危險罪，期能嚇阻現役軍人吸毒駕駛動力交通工具，因毒品作用，造成重大交通事故等憾事，以確保社會大眾及國家軍事安全。

而針對陸海空軍刑法與之配合的修正草案，國防部法律事務司長沈世偉解釋，如果現役軍人駕駛的車輛，是屬於軍用交通工具的話，將加重刑責的二分之一，其餘基本的構成要件跟刑法185條之3是完全一致的，不過罰金刑跟刑法的罰金刑相比有多一點。

「陸海空軍刑法」修正後，依個案情節適用現行罰則，即最重處3年有期徒刑，得併科40萬元以下罰金；因而致人於死者，最重處3年以上10年以下有期徒刑，得併科220萬元以下罰金；致重傷者，最重處1年以上7年以下有期徒刑，得併科120萬元以下罰金；10年內再犯，因而致人於死者，最重處無期徒刑或5年以上，得併科320萬元以下罰金；致重傷者，最重處3年以上10年有期徒刑，得併科220萬元以下罰金。

法務部目前通過修正草案，全面處罰「毒駕」行為，並依個案情節適用現行罰則，即最重處3年有期徒刑，得併科30萬元以下罰金；因而致人於死者，最重處10年有期徒刑，得併科200萬元以下罰金；致重傷者，最重處7年有期徒刑，得併科100萬元以下罰金；10年內再犯，因而致人於死者，最重處無期徒刑，得併科300萬元以下罰金；致重傷者，最重處10年有期徒刑，得併科200萬元以下罰金。

▼行政院發言人羅秉成23日主持行政院會後記者會。（圖／記者陳家祥攝）