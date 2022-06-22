防假訊息與境外資金影響年底大選　北檢召集策略會啟動選舉查察

▲北檢今天召集警調與政風單位，就年底地方公職選舉查賄策略等議題交換意見。（圖／記者劉昌松翻攝）

記者劉昌松／台北報導

因應11月26日全國9合1大選，台北地檢署今天邀集雙北市調查局、警察局等機關，針對北檢轄區內選舉查察策略交換意見，會中針對大選可能涉及的違反《政治獻金法》、《反滲透法》刑責與犯罪態樣進行專案報告，檢察長林邦樑在會中指示，密切注意轄內可能的賄選熱區，加強清查可疑境外資金是否與選舉有關，如有不法，必將嚴查速辦。

最高檢察署通令全國檢察機關，必須在6月底前，盡速與轄區司法警察等單位舉行選前會議，北檢22日下午2點30分，邀集調查局台北市調查處、新北市調查處、北機作站、台北市警局、新北市警局、台北市政風處、新北市政風處等機關及北檢各組主任檢察官，召開「111年度地方公職人員選舉查察期前策略會議」，高檢署檢察官邱智宏與會指導。

會議中先由選舉查察執行秘書、北檢主任檢察官蔡偉逸報告北檢「111年地方公職人員選舉查察業務實施計畫」，重申法務部揭示選舉查察行動綱領之重點及相關具體查賄作為，並由與會各警、調及政風機關就所轄之選情分析、情資提供、查賄佈署等面向提出工作報告。

檢察官李頲翰則針對這次選舉可能涉及違反《政治獻金法》、《反滲透法》之刑責規定與態樣，進行專案報告，以防範境外勢力介入選舉。各機關間就相關查賄策略、任務分工編組、具體執行方式等進行充分討論、交流，凝聚團隊意識。

檢察長林邦樑於會議中具體指示：一、依近年歷次轄內查賄分析結果，針對可能發生金錢賄選熱區須密切注意、加強蒐證，防堵賄選情事；二、針對選舉期間發生之各種假訊息，警、調機關務必即時、妥速調查，釐清事實，如涉及刑責，必要時報請檢察官指揮，共同查辦，避免有心人藉此影響選情。

三、為防止境外勢力透過各種管道挹注資金進入國內，企圖影響特定政黨、候選人之選情，將加強清查可疑境外資金是否與選舉有關，如有涉及政治獻金法、反滲透法所定刑責，必將嚴查速辦；四、本次選舉種類多、參選者眾，各機關應落實行政中立，不分黨派、身分、地位，唯有公正執法，才能避免外界質疑，確保選舉之公平性。

北檢表示，維持選舉的純淨，乃保護民主政治之基石，北檢與轄內司法警察、政風等機關已啟動選舉查察工作，建置完整之查賄、制暴任務分工編組，提前佈線，嚴加蒐報，日後並將密切合作，積極查辦各項不法，以遏止賄選、防止選舉暴力犯罪等情事發生，達成「公平選舉、杜絕不法」的核心目標。