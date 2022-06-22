　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

防假訊息與境外資金影響年底大選　北檢召集策略會啟動選舉查察

▲台北地檢署召開「111年度地方公職人員選舉查察期前策略會議」。（圖／記者劉昌松翻攝）

▲北檢今天召集警調與政風單位，就年底地方公職選舉查賄策略等議題交換意見。（圖／記者劉昌松翻攝）

記者劉昌松／台北報導

因應11月26日全國9合1大選，台北地檢署今天邀集雙北市調查局、警察局等機關，針對北檢轄區內選舉查察策略交換意見，會中針對大選可能涉及的違反《政治獻金法》、《反滲透法》刑責與犯罪態樣進行專案報告，檢察長林邦樑在會中指示，密切注意轄內可能的賄選熱區，加強清查可疑境外資金是否與選舉有關，如有不法，必將嚴查速辦。

最高檢察署通令全國檢察機關，必須在6月底前，盡速與轄區司法警察等單位舉行選前會議，北檢22日下午2點30分，邀集調查局台北市調查處、新北市調查處、北機作站、台北市警局、新北市警局、台北市政風處、新北市政風處等機關及北檢各組主任檢察官，召開「111年度地方公職人員選舉查察期前策略會議」，高檢署檢察官邱智宏與會指導。

會議中先由選舉查察執行秘書、北檢主任檢察官蔡偉逸報告北檢「111年地方公職人員選舉查察業務實施計畫」，重申法務部揭示選舉查察行動綱領之重點及相關具體查賄作為，並由與會各警、調及政風機關就所轄之選情分析、情資提供、查賄佈署等面向提出工作報告。

檢察官李頲翰則針對這次選舉可能涉及違反《政治獻金法》、《反滲透法》之刑責規定與態樣，進行專案報告，以防範境外勢力介入選舉。各機關間就相關查賄策略、任務分工編組、具體執行方式等進行充分討論、交流，凝聚團隊意識。

檢察長林邦樑於會議中具體指示：一、依近年歷次轄內查賄分析結果，針對可能發生金錢賄選熱區須密切注意、加強蒐證，防堵賄選情事；二、針對選舉期間發生之各種假訊息，警、調機關務必即時、妥速調查，釐清事實，如涉及刑責，必要時報請檢察官指揮，共同查辦，避免有心人藉此影響選情。

三、為防止境外勢力透過各種管道挹注資金進入國內，企圖影響特定政黨、候選人之選情，將加強清查可疑境外資金是否與選舉有關，如有涉及政治獻金法、反滲透法所定刑責，必將嚴查速辦；四、本次選舉種類多、參選者眾，各機關應落實行政中立，不分黨派、身分、地位，唯有公正執法，才能避免外界質疑，確保選舉之公平性。

北檢表示，維持選舉的純淨，乃保護民主政治之基石，北檢與轄內司法警察、政風等機關已啟動選舉查察工作，建置完整之查賄、制暴任務分工編組，提前佈線，嚴加蒐報，日後並將密切合作，積極查辦各項不法，以遏止賄選、防止選舉暴力犯罪等情事發生，達成「公平選舉、杜絕不法」的核心目標。

►必買！「白鴿香蜂草防霉洗衣精」激殺超低價，還送沐浴乳

ET快訊
快訊／鍾東錦首曝脫黨參選苗栗縣長　「放下百年沉重包袱跟我走」
喉嚨痛爆喝「6種茶」有效！　這一款還能幫助抗病毒
冷氣開24小時爽吹「電費1天只要10元」！神人曝省錢2招
東吳大學生製「解放軍地圖」遭人身威脅　五星旗人士：找出他消除
最高領11200元！50萬戶租金補貼來了　申請資格＆方法一次
警察接受賄賂　狂開罰單賺外快！聲押14人目前6收押
她樂買中古透天厝！爸卻狂譙「1問題」　網全點頭：別不信邪

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

應徵行政人員淪詐團！他匯款2次想見台灣甜心　結局卻傻眼心碎

警察接受業者賄賂　卯起來狂開罰單賺外快…聲押14人目前6收押

8失聯移工躲民宅　移民署趁上工前攔阻專車一舉成擒

士林地檢署辦查賄策略會議　祭6大防賄招數...檢舉獎金最高1千萬

S-70C墜毀「零件噴飛砸破民宅大門」　屋主嚇壞：以為有人尋仇

律師主張瑪莎惡少無殺人犯意「只是常見的行車糾紛」　法官這樣說

防假訊息與境外資金影響年底大選　北檢召集策略會啟動選舉查察

台鐵員工購票流程太麻煩　9人投機買「等值」愛心孩童票遭法辦

快訊／北市社區大樓驚傳10歲女童墜落　倒臥中庭無生命跡象

快訊／海軍S-70C直升機墜毀！4人最新傷況曝　1人昏迷15%燙傷

于文文「狂頂嘴」寧靜：妳注意一下　「懟人沒在做效果」什麼都能鬥XD

喝冰咖啡狂甩頭攪拌！　氣質女→重金屬搖滾歌手

熱情阿金見郵差突衝上車　飛撲求兜風：載我走嘛！

「哄睡神器」玩具魚拍拍　雙寶享受尾鰭安撫入眠

6.0強震狂晃！2娃愣了1秒　淡定續躺沙發…媽：習慣了

陶晶瑩要李李仁教兒子「打X槍」　自爆找老公當裸體模特：畫大一點XD

酒駕女撞死工人遭移送　家屬怒吼：社會的毒瘤

狗狗床位被搶走！委屈硬塞貓窩　手手溢出露無辜表情：我好苦啊

反骨雙胞胎爸發聲！批酷炫「不教而殺」　下重話：這不是強暴是什麼？

江宏傑離婚1年半鬆口「福原愛將來台」　「一切都是為了小孩」：也多跟媽媽相處

應徵行政人員淪詐團！他匯款2次想見台灣甜心　結局卻傻眼心碎

警察接受業者賄賂　卯起來狂開罰單賺外快…聲押14人目前6收押

8失聯移工躲民宅　移民署趁上工前攔阻專車一舉成擒

士林地檢署辦查賄策略會議　祭6大防賄招數...檢舉獎金最高1千萬

S-70C墜毀「零件噴飛砸破民宅大門」　屋主嚇壞：以為有人尋仇

律師主張瑪莎惡少無殺人犯意「只是常見的行車糾紛」　法官這樣說

防假訊息與境外資金影響年底大選　北檢召集策略會啟動選舉查察

台鐵員工購票流程太麻煩　9人投機買「等值」愛心孩童票遭法辦

快訊／北市社區大樓驚傳10歲女童墜落　倒臥中庭無生命跡象

快訊／海軍S-70C直升機墜毀！4人最新傷況曝　1人昏迷15%燙傷

米砂突爆想賣掉千萬豪宅！　才住半年「新成員報到」：趕不上變化

馬辣、新馬辣「愛文芒果季」開跑　對中號碼再享鮑魚干貝吃到飽

杜海濤為婚禮暴瘦15公斤？　老婆吐槽「只剩醜了」預言笑翻網

快訊／鍾東錦首曝脫黨參選苗栗縣長　「放下百年沉重包袱跟我走」

安婕希為防疫不出門　爆「鼻子快沒有知覺」！

政院回函敬老金條例未違憲　柯文哲怨「要找錢了」：藍綠對付我時才合作

門禁晚上10點！22歲女網友曝「超嚴家規」　媽媽每天站門口酒測

「四腳督」戰況！基隆市長最新民調出爐　謝國樑微幅領先蔡適應

鋒哥一席話提醒　林哲瑄找心理師排除雜念

斷完鐵路再斷公路，立陶宛擴大禁運令！　俄：不恢復就報復

女員工「上班熱舞」監視器全都錄　被老闆出賣！網笑噴：形象都沒了

社會熱門新聞

即／工人從21樓墜落　整個人插鷹架上斷氣

好心女大生收留男同學　結果讓她心碎

酒駕熱褲妹羈押　真實職業曝光

酒駕熱褲妹背景不單純　豪宅鄰曝：她砸百萬整形

即／台南堆高機上貨箱掉落　他右前臂秒成斷肢噴血

她外陰部長膿包求診　婦產科醫師內診慘挨告

快訊／恩恩爸回應了　點名2局長應下台負責

酒駕熱褲妹男友道歉　網曝炫富1點很假

即／高雄海軍S-70C直升機重落地　4傷急送醫

快訊／警界爆集體貪汙！14人聲押、12人交保

6歲兒發「嗯嗯聲」學性愛姿勢　爸媽問出原因傻眼

即/北市驚傳10歲女童墜落社區大樓　無生命跡象

即／熱褲妹開跑車撞死工人　 法院裁定羈押

司機偷開保險箱盜走1178萬打賞大奶女主播

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

他騎車上學、結婚僅請一桌　真實身分竟是千億集團少主

具俊曄西裝娶大S甜蜜合照曝光：我是世上最幸福的人

「睡同床卻沒撲過來」直男回5字！妹子：好痛心

中了買豪宅！威力彩連16槓飆6億　4星座、4生肖旺爆

即／工人從21樓墜落　整個人插鷹架上斷氣

好心女大生收留男同學　結果讓她心碎

酒駕熱褲妹羈押　真實職業曝光

7、8年級生「2大神器」！釣出萬人回憶殺

人父當街逼女兒分手！男友驚爆超亂關係

農民馬路曬花生！他「私刑處理」推水溝全錄影

酒駕熱褲妹背景不單純　豪宅鄰曝：她砸百萬整形

家寧爆調情男網紅被狂罵「Andy不忍了親發聲」！

開女友手機「閨蜜身體看光光」　真相炸綠光

即／台南堆高機上貨箱掉落　他右前臂秒成斷肢噴血

楊繡惠「真正新歡是男團成員」！親密合照曝光

更多

最夯影音

更多
于文文「狂頂嘴」寧靜：妳注意一下　「懟人沒在做效果」什麼都能鬥XD

于文文「狂頂嘴」寧靜：妳注意一下　「懟人沒在做效果」什麼都能鬥XD
喝冰咖啡狂甩頭攪拌！　氣質女→重金屬搖滾歌手

喝冰咖啡狂甩頭攪拌！　氣質女→重金屬搖滾歌手

熱情阿金見郵差突衝上車　飛撲求兜風：載我走嘛！

熱情阿金見郵差突衝上車　飛撲求兜風：載我走嘛！

「哄睡神器」玩具魚拍拍　雙寶享受尾鰭安撫入眠

「哄睡神器」玩具魚拍拍　雙寶享受尾鰭安撫入眠

6.0強震狂晃！2娃愣了1秒　淡定續躺沙發…媽：習慣了

6.0強震狂晃！2娃愣了1秒　淡定續躺沙發…媽：習慣了

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面