收錢開罰單助吊鎖車牌　竹北涉案警續上班…視起訴決定是否停職

記者陳凱力／新竹報導

新竹縣六家所一名員警捲入「收錢吊扣車牌」案中，竹北分局稍早回應，關於六家所一名員警可能涉及開立不實罰單案，第一時間接獲新北市地檢署通知，該員警也配合至新北市地檢署調查，目前該名員警繼續上班，俟司法調查告一段落，視偵結起訴情形再決定是否停職。

▲新北地檢署獲報蒐證半年多，今指揮警調兵分29路，搜索包括新北、桃園與新竹等地派出所與警備隊，並約談涉案警員、代辦業者共79人。（圖／記者游宗樺攝）

據了解，「吊扣車牌開單」模式已行之有年，網路上搜尋關鍵字即可找到類似的廣告，業者會依每台車的情況收取5萬左右代辦費，罰單另算，而其中傭金可高達2萬元，「外快」金額驚人。

新北地檢署獲報蒐證半年多，今指揮警調兵分29路，搜索包括新北、桃園與新竹等地派出所與警備隊，並約談涉案警員、代辦業者共79人；經漏夜偵訊，稍早開庭結束，一共26人強制處分，其中14人遭聲押、12人以3萬至10萬不等交保。據了解，全案共有9名員警涉案，分屬新北、桃園、新竹等3個市警局；其中樹林分局4人聲押、板橋分局2人聲押、竹北分局1人10萬元交保、桃園市警局則有2警涉案。

竹北分局也回應，本分局六家所一名員警可能涉及開立不實罰單案，第一時間有接獲新北市地檢署通知，該員警也配合至新北市地檢署調查。本分局秉持勿枉勿縱，全力配合新北地檢署司法調查，絕不護短。此外，目前該名員警仍繼續上班，俟司法調查告一段落，視偵結起訴情形再決定是否停職。

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