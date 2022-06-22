　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

10秒測死亡風險！新研究：無法單腳站立超過10秒...易中風猝死

▲▼單腳站立。（示意圖／達志影像）

▲研究顯示，平衡感較好的人，身體健康狀況更好。（示意圖／達志影像）

記者王佩翊／編譯

國外一項最新研究指出，如果中老年人無法單腳站立並維持10秒以上，其在未來10年內死亡的可能性恐怕是正常人的2倍。研究團隊則表示，該項分析得出結論，一個人的平衡能力與其健康狀況有關。不僅如此，先前也有研究指出，無法單腳站立的人中風的機率更高，而平衡感差的人也容易引發失智。

根據《衛報》報導，一項由英國、美國、澳洲、芬蘭以及巴西各國專家所組成的國際研究小組完成了一項為期12年的研究，以調查平衡感與死亡率之間的關係。儘管這項研究是透過觀察來統計的數據，無法確定具體原因，但是仍然出現令人震驚的結果。

該項研究的結果發布在《英國運動醫學雜誌》上，研究顯示，如果一名中老年人無法單腳站立超過10秒鐘，那麼在未來10年內，他因任何原因死亡的風險則會是一般人的2倍。這項研究的結果顯而易見，因此研究人員也建議，應該將平衡感測試加入老年人的日常健康檢查項目中。

與有氧健身、肌肉力量以及靈活度不同，平衡感好的人，往往能持續維持到60歲左右，不過60歲後便開始迅速衰退。然而大部分中老年人的健康檢查中，卻都沒有包含平衡感檢測的項目。而這也被歸咎於平衡感並沒有一個標準化的測試方式，除了跌倒外，沒有一個數據能夠將平衡感與臨床結果連結在一起。

這項研究在2008年至2020年的12年間，針對1702名51歲至75歲「步態穩健」的中老年人進行追蹤調查。所有的受試者在最一開始都被要求在沒有任何支撐的情況下單腳站立10秒，當時一共有21%的人沒有通過測試。

在接下來的10年內，有123名受試者離世。研究人員考量了年齡、性別以及潛在疾病後，認為無法單腳站立10秒的人，因任何原因導致死亡的風險增加了84%。

研究團隊表示，這項研究有侷限性，因為受試者皆為來自巴西的白種人。這意味著研究結果可能不會廣泛地適用於其他種族與其他國家。

儘管如此，這項研究結果也證實，10秒的平衡感測試仍然對中老年人的死亡風險等相關數據提供了有用的資訊。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

►必買！「白鴿香蜂草防霉洗衣精」激殺超低價，還送沐浴乳

ET快訊
這裡要發錢了！　每人爽領2000元紓困金
司機偷董事長保險箱1178萬！　拿去打賞暴乳女主播
大S、具俊曄甜蜜合照曝光！　無名指刺婚戒
婚前「搞上未婚妻媽媽妹妹」！　他Call in揭荒唐4人行
快訊／台股急殺350點　台積電大跌近2％
LIVE／起底熱褲妹！3度酒駕無照撞死人　背景不單純
10秒測死亡風險！　無法做1動作「易中風猝死」
煙火秀！大谷翔平3分砲　相隔7場開轟
快訊／被爆新歡是「男團成員」　楊繡惠回應了
確診咳不停！他一照X光「肺部爬滿傷疤」　嘆：打過3劑了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

免再當疫苗棄嬰！美5歲以下嬰幼兒疫苗開打　CDC：曾確診仍需接種

近30年來首次！　美參院跨黨派議員「推動重大槍枝立法」

美研究：新冠腦霧與「化療腦」類似　輕症也會引發大腦發炎

俄軍Mi-8直升機「入侵愛沙尼亞領空」　還模擬導彈攻擊

南韓首出現2猴痘可疑病例！他「長滿皮疹」　入境爽玩1天才被隔離

16歲男吸食笑氣「肺部突然爆裂」　媽嚇壞：摸起來像被破掉泡綿

10秒測死亡風險！新研究：無法單腳站立超過10秒...易中風猝死

BA.4、BA.5讓歐洲疫情復燃！專家點3關鍵：夏季難逃新一波疫情

猴痘擴散35國還在傳　WHO明開會評估是否列「國際公衛緊急事件」

要死一起死！　獵人射殺野熊反被「壓碎頭骨」爛臉慘死畫面曝光

于文文「狂頂嘴」寧靜：妳注意一下　「懟人沒在做效果」什麼都能鬥XD

喝冰咖啡狂甩頭攪拌！　氣質女→重金屬搖滾歌手

熱情阿金見郵差突衝上車　飛撲求兜風：載我走嘛！

6.0強震狂晃！2娃愣了1秒　淡定續躺沙發…媽：習慣了

陶晶瑩要李李仁教兒子「打X槍」　自爆找老公當裸體模特：畫大一點XD

酒駕女撞死工人遭移送　家屬怒吼：社會的毒瘤

狗狗床位被搶走！委屈硬塞貓窩　手手溢出露無辜表情：我好苦啊

反骨雙胞胎爸發聲！批酷炫「不教而殺」　下重話：這不是強暴是什麼？

2男新買BB槍「想測威力」　朝高雄輕軌玻璃牆開一發

奴才記錄幫毛孩鋪床SOP　全套「粉嫩裝備」萌翻網

免再當疫苗棄嬰！美5歲以下嬰幼兒疫苗開打　CDC：曾確診仍需接種

近30年來首次！　美參院跨黨派議員「推動重大槍枝立法」

美研究：新冠腦霧與「化療腦」類似　輕症也會引發大腦發炎

俄軍Mi-8直升機「入侵愛沙尼亞領空」　還模擬導彈攻擊

南韓首出現2猴痘可疑病例！他「長滿皮疹」　入境爽玩1天才被隔離

16歲男吸食笑氣「肺部突然爆裂」　媽嚇壞：摸起來像被破掉泡綿

10秒測死亡風險！新研究：無法單腳站立超過10秒...易中風猝死

BA.4、BA.5讓歐洲疫情復燃！專家點3關鍵：夏季難逃新一波疫情

猴痘擴散35國還在傳　WHO明開會評估是否列「國際公衛緊急事件」

要死一起死！　獵人射殺野熊反被「壓碎頭骨」爛臉慘死畫面曝光

新北「河堤秘境+1」！水簾式瀑布超仙、微笑無人車站半日遊

免再當疫苗棄嬰！美5歲以下嬰幼兒疫苗開打　CDC：曾確診仍需接種

皮包骨3兄弟太可憐「捐款逾620萬」　視障老三獲救5天胖了1Kg

前球后小威廉絲復出首勝！　今晚8強賽對決詹皓晴組合

黃珊珊、蔣萬安隔空交火！黃子哲嗆「行政不中立」：快「珊珊來辭」

對抗BA.4與BA.5！　慈濟感染科醫師：快篩T線15分鐘內現形才準

脖子被鐵絲纏傷見人就哈氣　領養回家變「溫柔小貓咪」伸手擊掌

快訊／盧峻翔升等PLG一樣狂　勇奪聯盟年度最佳第六人

近30年來首次！　美參院跨黨派議員「推動重大槍枝立法」

蔡詩萍／王浩宇為鄭寶清抱不平　政治真的可以有溫度！

國際熱門新聞

人妻想帶孩子搬家　被恐怖公公砍死

KFC廁所沒衛生紙　他氣炸暴揍店經理

確診咳不停！他X光「肺部爬滿疤」

首例猴痘病例攻入新加坡　南韓通報2疑似病例

美股收復3萬大關！道瓊勁揚641點　台積電ADR漲2.29%

婦科醫示範正確尿姿　網實測：真的多一泡

剖腹產停電　醫用手機照明割斷嬰兒耳

新研究：無法單腳站超過10秒 死亡風險較高

兩次頓巴斯戰爭，冤冤相報的悲劇

美恢復全面禁止使用人員殺傷地雷 朝鮮半島例外

俄為飛地與立陶宛爭執　烏料將成歐盟候選國

德州小學槍擊案爆教室門根本沒鎖　警方卻遲不攻入

陰莖增大術IG爆紅！一排女網友狂tag前男友

美日韓擬辦會談　共商北韓議題

更多熱門

相關新聞

平衡感好不好？醫：看襪子就知道

平衡感好不好？醫：看襪子就知道

很多人說平衡感好的人容易暈車，也很多人認為平衡感不好的人學不會騎腳踏車，網路上流傳一個「龍伯格測驗Romberg Test」簡單4個動作就能測試你的平衡感，也有醫師分享，其實從一些生活上的小問題就可以看出平衡感好不好。

阿金新特技！頂衛生紙賣萌網笑翻

阿金新特技！頂衛生紙賣萌網笑翻

坐車就想吐！專家曝「暈車」背後原因

坐車就想吐！專家曝「暈車」背後原因

左右弓箭雙擺臂！專家授「銀髮族」防跌5口訣

左右弓箭雙擺臂！專家授「銀髮族」防跌5口訣

簡文仁教「飛機降落操」速成蜜桃臀

簡文仁教「飛機降落操」速成蜜桃臀

關鍵字：

單腳站立平衡感

讀者迴響

熱門新聞

他騎車上學、結婚僅請一桌　真實身分竟是千億集團少主

好心女大生收留男同學　結果讓她心碎

7、8年級生「2大神器」！釣出萬人回憶殺

酒駕熱褲妹背景不單純　豪宅鄰曝：她砸百萬整形

人父當街逼女兒分手！男友驚爆超亂關係

農民馬路曬花生！他「私刑處理」推水溝全錄影

開女友手機「閨蜜身體看光光」　真相炸綠光

楊繡惠「真正新歡是男團成員」！親密合照曝光

即／工人從21樓墜落　整個人插鷹架上斷氣

酒駕熱褲妹羈押　真實職業曝光

家寧爆調情男網紅被狂罵「Andy不忍了親發聲」！

前NBA拓荒者新秀　年僅25歲驟逝

跑遍全台醫院　賈永婕「喉嚨越來越痛」急快篩：完蛋！

酒駕熱褲妹男友道歉　網曝炫富1點很假

阿滴代言「工業區房地產」惹議！　疑規避法律遭網酸

更多

最夯影音

更多
于文文「狂頂嘴」寧靜：妳注意一下　「懟人沒在做效果」什麼都能鬥XD

于文文「狂頂嘴」寧靜：妳注意一下　「懟人沒在做效果」什麼都能鬥XD
喝冰咖啡狂甩頭攪拌！　氣質女→重金屬搖滾歌手

喝冰咖啡狂甩頭攪拌！　氣質女→重金屬搖滾歌手

熱情阿金見郵差突衝上車　飛撲求兜風：載我走嘛！

熱情阿金見郵差突衝上車　飛撲求兜風：載我走嘛！

6.0強震狂晃！2娃愣了1秒　淡定續躺沙發…媽：習慣了

6.0強震狂晃！2娃愣了1秒　淡定續躺沙發…媽：習慣了

陶晶瑩要李李仁教兒子「打X槍」　自爆找老公當裸體模特：畫大一點XD

陶晶瑩要李李仁教兒子「打X槍」　自爆找老公當裸體模特：畫大一點XD

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面