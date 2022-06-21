人流增加、口罩沒戴好　羅一鈞示警：2週後降到萬例以下「不樂觀」

▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

記者楊晏琳／台北報導

精神科醫師沈政男認為，染疫人口達17%時，單日確診數就有望調到萬例以下。不過指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞直言「個人沒有這麼樂觀」，表示目前人流仍在增加，且隨著天氣轉熱，戴好口罩的情形可能會減退；仍應做好防護措施、提升幼兒疫苗接種率，才能讓保護力更上一層樓。

沈政男認為，台灣染疫人口達390萬時，單日確診數就有機會下降到萬例以下。對此羅一鈞指出，目前國內累計約330多萬人確診，依照沈的說法，可能會在2周後達標。「2週後是不是可能個案數掉到萬例以下，個人沒有這麼樂觀。」

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羅一鈞表示，這幾個周末人流仍在增加，「隨著天氣轉熱，可能口罩戴好的情形會減退，還是需要做好防疫措施」，他也提到，兒童及未來幼兒的疫苗接種率需更加強，才能讓全體保護力更上一層樓，控制好病例數。

至於台灣是否已脫離高原期，羅一鈞則說，預估周三個案數會較為穩定，有機會在5萬以下，但演變情形還要再觀察。觀察各區現況，目前都已脫離高原期或是正在脫離高原期。

不過羅一鈞也強調，高原期並無明確切點或定義，各縣市若認定自己還在高原期或尾聲等，指揮中心也都尊重，「這是描述性詞彙，沒有在流行病學上說那叫高原或不叫高原。」