　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

過度依賴「不值得信賴國家」有高風險！法友台小組主席談台灣議題

▲▼文化部長李永得率團參訪法國參議院，更與參議院友台小組主席李察（Alain Richard）暢談台灣議題。（圖／文化部提供）

▲文化部長李永得（右）率團參訪法國參議院，更與參議院友台小組主席李察（Alain Richard）暢談台灣議題。（圖／文化部提供）

記者林育綾／台北報導

文化部長李永得20日在駐法國代表吳志中的安排下，率團參訪法國參議院，更與參議院友台小組主席李察（Alain Richard）暢談台灣議題。李察也提到，各國開始意識到，在經濟上過度倚賴安全與穩定性都不值得信賴的國家，存在極高風險，「台灣必將以優異的整體表現，擴大對國際的影響力，進而帶動全球經濟的發展」。

此次會面，李永得與李察雙方就台法間文化交流、高等教育、學術研究、疫情及國際形勢等議題，進行討論及意見交流。李察表示，自己作為參議院友台小組成員，一定會聆聽台灣的心聲並予以盡力協助。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼文化部長李永得率團參訪法國參議院，更與參議院友台小組主席李察（Alain Richard）暢談台灣議題。（圖／文化部提供）

▲法國參議院友台小組主席李察（Alain Richard，左1）與文化部長李永得（右1）、駐法代表吳志中（左2）、立法委員邱議瑩（右2）會談。（圖／文化部提供）

李永得指出，法國在國際上以崇尚自由的民族性著稱，而台灣則是華人世界中，學術和創作都最自由的國家，正因兩國皆擁有極度自由的思想及環境，相信台法雙方一定能建立百分之百的信任關係，在教育、文化等面向擴大合作，分享彼此的價值。

李永得也提到，期待2024年巴黎奧運，能有機會將台灣的藝術創作帶至法國，並與法國有共製共創的可能。

李察也對於台灣國際形勢表達關心，他提到，在面對全球化轉型的此刻，各國開始意識到，在經濟上過度倚賴「安全與穩定性都不值得信賴的國家」，將存在極高風險。而台灣必將以優異的整體表現，擴大對國際的影響力，進而帶動全球經濟的發展。

▲▼文化部長李永得率團參訪法國參議院，更與參議院友台小組主席李察（Alain Richard）暢談台灣議題。（圖／文化部提供）

▲文化部長李永得率團參訪法國參議院，更與參議院友台小組主席李察（Alain Richard）暢談台灣議題。（圖／文化部提供）

對此李永得也回應，COVID-19及俄羅斯侵略烏克蘭的事件後，改變了國際政治的驅動力，世界各國紛紛以「社會價值」作為優先的考量，也因此特別關注台灣處境。在面對中國的威脅，台灣除了提升更高的警覺及準備；面對資訊戰方面，也已發展一套防衛機制。

李永得表示，期盼國際上所有自由民主國家共同團結支持，「台灣也一定會更堅定的站在自由民主的陣營」。

▲▼文化部長李永得率團參訪法國參議院，更與參議院友台小組主席李察（Alain Richard）暢談台灣議題。（圖／文化部提供）

▲文化部長李永得（右）贈送法國參議院友台小組主席李察（Alain Richard）《光─臺灣文化的啟蒙與自覺》展覽手冊、台灣茶園東方美人茶。（圖／文化部提供）

►奔向台東放空！21國際渡假村雙人平日超殺價5599元，還買一晚送一晚

ET快訊
南柱赫遭爆霸凌大反轉　國中同學證詞相反
確診輕症可領勞保「傷病給付」　544人領不到錢原因曝
快訊／6高中同學漁光島戲水　3人遭大浪捲走
重機騎士自撞倒地！後方車友輾過　頸椎動脈破裂亡
獨／男獨攀合歡北峰失蹤！　跑山獸2小時神奇尋獲
快訊／日本近海發生規模6.2地震　緊急發布海嘯警報
熱褲妹腿刺「捕夢網+蝴蝶」含義曝！　成死者家屬一生惡夢

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

今天新增5527例！　台南市政府呼籲民眾施打疫苗

放暑假！中一中宣布「請防疫假免期末考」　提高其他成績比例

農委會8億救石斑變4億！　內銷1600噸「電商、企業和超商」全包

讓確診亡者「安心走最後一哩路」　台中市23日起提供透明屍袋

高雄星級飯店超殺優惠「住1晚送1晚」　免費吃早餐...再贈千元餐券

台東+712！居家照護3830人　累計確診個案27712人

台中+8341　長者第4劑莫德納、兒童第2劑BNT明後天開打

中華郵政首日攜手SNOOPY　超萌聯名商品6／30開搶

宜蘭+918！縣府提供醫療支援　長照機構住民死亡率下降

與神同巡、夜間派對、市集展覽！最潮祭典「大溪大禧」7月登場

女突被警攔查包遭翻透　她難受喊：我沒前科啊

周杰倫新專輯飛巴黎「歌劇院錄音」　試彈「3千萬鋼琴」：挑戰在車站寫歌

詭異女騎樓爬行搞破壞　打翻酒精游泳店家嚇傻

考幼兒園小朋友抖音哏　萌弟秒跳岡山搖超好cue

6.0強震狂晃！2娃愣了1秒　淡定續躺沙發…媽：習慣了

喝冰咖啡狂甩頭攪拌！　氣質女→重金屬搖滾歌手

彰化3兄弟虛弱到站不起身　老大意識不清送醫20日離世

妻開車門差0.1cm刮傷　老公嚇到飆少女尖叫聲

轎車等綠燈亮5秒才往前開　7旬單車婦闖紅燈直撞倒地

《交換情侶》烤腸男約會新歡「笑容沒停過」　見女友和男人聊天怒：覺得被背叛

今天新增5527例！　台南市政府呼籲民眾施打疫苗

放暑假！中一中宣布「請防疫假免期末考」　提高其他成績比例

農委會8億救石斑變4億！　內銷1600噸「電商、企業和超商」全包

讓確診亡者「安心走最後一哩路」　台中市23日起提供透明屍袋

高雄星級飯店超殺優惠「住1晚送1晚」　免費吃早餐...再贈千元餐券

台東+712！居家照護3830人　累計確診個案27712人

台中+8341　長者第4劑莫德納、兒童第2劑BNT明後天開打

中華郵政首日攜手SNOOPY　超萌聯名商品6／30開搶

宜蘭+918！縣府提供醫療支援　長照機構住民死亡率下降

與神同巡、夜間派對、市集展覽！最潮祭典「大溪大禧」7月登場

看病不用錢！日本東京23區推「高中生以下」免醫療費　擬砸2.8億

全台首間「遊艇碼頭酒店」台南正式開幕　無邊際泳池遠眺安平水岸

「兩門對接」民生經濟再起飛　金門議長力挺金廈大橋興建

4歲拿到「祖傳秘方」！11歲少女創業賣檸檬水　身價破3億

「侯友宜推居家照護計畫」　卓冠廷：結果急救責任醫院不收確診者

玄彬長腿鏡頭快塞不下！　九分褲搭「新歡白底鞋」露一截迷人線條

放送事故！唐斯看成人網站被發現　灰狼總裁親口證實要續約

大甲工業區沼氣中毒！老闆恢復心跳未脫險　員工送醫驗出確診

范米特二度被檢查「服裝儀容」不尋常？不忘讚主審：你很帥

【廣編】遠百55週年慶公益優先　淨灘、捐血全台串連愛無限

吳夢夢拍性愛片4年！每天收30張屌照　曝台灣男性勃起長度

生活熱門新聞

更不舒服！BA.4、BA.5三大症狀曝

夏至禁忌大公開　2項食物別吃太多

恩恩「消失的81分鐘」錄音檔全曝光　衛生所鬼打牆害死2歲童

姐夫半夜偷溜進小姨子房間睡覺：你的更舒服

「反光鏡菩薩」張秀雄驚傳過世　親友證實了

今本土+56339　各縣市確診分佈曝

快訊／增115死！本土+56339

她長跑快6年卻分手　看眾量級1部片超有感

2歲恩恩「消失的81分鐘」音檔全文公開　衛生局還發出笑聲

她南韓街頭巧遇國際巨星　全網羨煞

12星座「沒有安全感CP組合」！

「7月手搖飲料全面漲價？」老闆吐心聲：會賠死

午後雷雨來了！氣象局發大雨特報

早餐店闆娘怒了　掛布條喊「18歲以上人類」勿叫阿姨

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

家寧「分手Andy真相」全說了！揭曖昧男網紅真正關係

酒駕女撞死工人遭肉搜！曾曬美鈔炫富

更不舒服！BA.4、BA.5三大症狀曝

夏至禁忌大公開　2項食物別吃太多

熱褲妹酒駕撞死工人　醉到狂晃還吼警

老公買賓士獲贈床上試車！女業務獻身換訂單

內褲白白的！醫一掀見「整片噁垢」　她傻：媽說這不能摸

即／珍寶海鮮舫「沉沒南中國海」

婦科醫示範正確尿姿　網實測：真的多一泡

反骨正妹爸爸發聲控酷炫：演了一齣洗門風

恩恩「消失的81分鐘」錄音檔全曝光　衛生所鬼打牆害死2歲童

姐夫半夜偷溜進小姨子房間睡覺：你的更舒服

E級正妹驚爆圈內大哥「KTV包廂硬來」！火辣身材全露

反骨正妹爸開戰「酷炫親上火線反擊」！1句話打臉

「反光鏡菩薩」張秀雄驚傳過世　親友證實了

更多

最夯影音

更多
女突被警攔查包遭翻透　她難受喊：我沒前科啊

女突被警攔查包遭翻透　她難受喊：我沒前科啊
周杰倫新專輯飛巴黎「歌劇院錄音」　試彈「3千萬鋼琴」：挑戰在車站寫歌

周杰倫新專輯飛巴黎「歌劇院錄音」　試彈「3千萬鋼琴」：挑戰在車站寫歌

詭異女騎樓爬行搞破壞　打翻酒精游泳店家嚇傻

詭異女騎樓爬行搞破壞　打翻酒精游泳店家嚇傻

考幼兒園小朋友抖音哏　萌弟秒跳岡山搖超好cue

考幼兒園小朋友抖音哏　萌弟秒跳岡山搖超好cue

6.0強震狂晃！2娃愣了1秒　淡定續躺沙發…媽：習慣了

6.0強震狂晃！2娃愣了1秒　淡定續躺沙發…媽：習慣了

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面