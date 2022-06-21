過度依賴「不值得信賴國家」有高風險！法友台小組主席談台灣議題

▲文化部長李永得（右）率團參訪法國參議院，更與參議院友台小組主席李察（Alain Richard）暢談台灣議題。（圖／文化部提供）



記者林育綾／台北報導

文化部長李永得20日在駐法國代表吳志中的安排下，率團參訪法國參議院，更與參議院友台小組主席李察（Alain Richard）暢談台灣議題。李察也提到，各國開始意識到，在經濟上過度倚賴安全與穩定性都不值得信賴的國家，存在極高風險，「台灣必將以優異的整體表現，擴大對國際的影響力，進而帶動全球經濟的發展」。

此次會面，李永得與李察雙方就台法間文化交流、高等教育、學術研究、疫情及國際形勢等議題，進行討論及意見交流。李察表示，自己作為參議院友台小組成員，一定會聆聽台灣的心聲並予以盡力協助。

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▲法國參議院友台小組主席李察（Alain Richard，左1）與文化部長李永得（右1）、駐法代表吳志中（左2）、立法委員邱議瑩（右2）會談。（圖／文化部提供）



李永得指出，法國在國際上以崇尚自由的民族性著稱，而台灣則是華人世界中，學術和創作都最自由的國家，正因兩國皆擁有極度自由的思想及環境，相信台法雙方一定能建立百分之百的信任關係，在教育、文化等面向擴大合作，分享彼此的價值。

李永得也提到，期待2024年巴黎奧運，能有機會將台灣的藝術創作帶至法國，並與法國有共製共創的可能。

李察也對於台灣國際形勢表達關心，他提到，在面對全球化轉型的此刻，各國開始意識到，在經濟上過度倚賴「安全與穩定性都不值得信賴的國家」，將存在極高風險。而台灣必將以優異的整體表現，擴大對國際的影響力，進而帶動全球經濟的發展。

▲文化部長李永得率團參訪法國參議院，更與參議院友台小組主席李察（Alain Richard）暢談台灣議題。（圖／文化部提供）

對此李永得也回應，COVID-19及俄羅斯侵略烏克蘭的事件後，改變了國際政治的驅動力，世界各國紛紛以「社會價值」作為優先的考量，也因此特別關注台灣處境。在面對中國的威脅，台灣除了提升更高的警覺及準備；面對資訊戰方面，也已發展一套防衛機制。

李永得表示，期盼國際上所有自由民主國家共同團結支持，「台灣也一定會更堅定的站在自由民主的陣營」。

▲文化部長李永得（右）贈送法國參議院友台小組主席李察（Alain Richard）《光─臺灣文化的啟蒙與自覺》展覽手冊、台灣茶園東方美人茶。（圖／文化部提供）